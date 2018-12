Efter at have været gennem 14 fertilitetsbehandlinger uden at få det barn, hun drømte om, vurderede lægerne, at Dorte Hansens bedste chance for at blive mor var med et donoræg.

Men den vurdering var den kendte kostvejleder Lene Hansson ikke enig i.

Det fortæller 43-årige Dorte Hansen i et interview med Berlingske.

Blandt andet forklarede den kendte kostvejleder angiveligt, at Dorte Hansen kunne ende med at få et barn med ADHD eller en anden personlighedsforstyrrelse, hvis hun fik et barn via et donoræg.

»Hun sagde blandt andet, at et barn tidligt kan sanse, at det ikke er skabt i kærlighed mellem mand og kvinde, og at jeg ville få et fremmed barn ind i mig, der var skabt uden den rigtige energi og kærlighed,« fortæller Dorte Hansen, at Lene Hansson forklarede, da de to talte sammen i sommeren sidste år.

Derudover skulle Lene Hansson også have sagt, at Dorte Hansens 'kost er langsomt selvmord og en af grundene til, at du ikke kan holde på et barn og blive gravid'.

Dorte Hansen fik ifølge Berlingske kontakt til Lene Hansson i sommeren sidste år, efter hun gennem længere tid havde skrevet en blog om sin barnløshed i B.T.

Det fik behandleren Christina Hedegaard, som havde skrevet boget 'Sund, glad og gravid – din baby bliver, hvad du spiser og tænker' sammen med Lene Hansson, til at kontakte hende og tilbyde at hjælpe hende med at blive gravid.

ARKIVFOTO af Dorte Hansen. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere ARKIVFOTO af Dorte Hansen. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Mens Christina Hedegaard skulle massere Dorte Hansen, skulle Lene Hansson foretage en hårstråanalyse og derefter lægge en kostplan, som skulle hjælpe fertiliteten.

Tre hårstrå fra baghovedet med hårsække skulle kostvejlederen bruge til sin analyse, har Dorte Hansen i et blogindlæg tidligere beskrevet i B.T. - dog uden at nævne Lene Hanssons navn:

'Efter at have sendt radiobølger gennem nogle af mine hårstrå og analyseret resultatet, fortæller kostvejlederen mig, at jeg bestemt bør fortsætte med at prøve at blive gravid med mine egne æg. »De kan godt,« erklærer hun', skrev Dorte Hansen i blogindlægget fra september sidste år.

De råd, som Lene Hansson kom med til Dorte Hansen, møder kritik fra flere sider.

Til Berlingske fortæller professor og leder af Rigshospitalets fertilitetsklinik - Søren Ziebe - blandt andet, at det er 'berettiget at kalde det tosserier', når man mener, at man kan sige noget om en persons æg ved at hive tre hår ud af vedkommendes hoved.

I en mail til Berlingske forklarer Lene Hansson, at hun holder fast i, at at hun mener, at hendes generelle råd om en kostomlægning i stedet et donoræg, er det bedste.

'Klienten oplyste mig nemlig, at hun stadig producerede æg. Derfor syntes jeg, at vi kunne rette op med kosten og se, hvad det kunne gøre, først og fremmest. Jeg husker, at jeg fortalte, at hun jo både kunne modtage donoræg og rette op på kosten på en gang. På den måde kunne hun også sørge for, at det blev en god graviditet,' skriver hun i mailen.

Dorte Hansen valgte efterfølgende at aflyse sin aftale med Lene Hansson og følge lægernes råd om et donoræg.

Det førte til, at hun for otte måneder siden blev mor til datteren Ella.