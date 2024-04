I sidste uge skrev Den Kongelige Livgarde et opslag til ære for deres tidligere kollega Jonas Højberg Moestrup, der blev dræbt foran sit hjem i Randers 7. marts i år.

Et opslag, hvor hans tidligere kollegaer ville samle ind til Jonas' efterladte kæreste og deres 12 måneder gamle søn, som begge var i huset, da deres elskede mand og far blev knivstukket og mistede livet.

Siden er donationerne væltet ind. Det skriver chefen for Den Kongelige Livgarde, Mads Rahbek, i en opdatering på Facebook:

»Det har været helt overvældende at følge, hvordan gamle gardere, personer med tilknytning til Livgarden, og fantastisk mange andre enkeltpersoner, på så kort tid har valgt at støtte Jonas’ familie,« lyder det i opslaget.

I løbet af påsken er der kommet mere end 10.000 donationer ind til Katrine og Anker, som i dag står tilbage uden Jonas Højberg Moestrup.

»Det samlede beløb ønsker vi, af hensyn til familien, ikke at oplyse, men I må tro mig, når jeg skriver, at det langt overgår vores mest optimistiske forventninger. Det varmer virkelig,« skriver Mads Rahbek videre.

Han tilføjer, at familien er dybt berørte og taknemmelige over den hjælpende hånd.

Det var 7. marts, at knivdrabet foran familiens hjem fandt sted.

Østjyllands Politi har hverken villet af- eller bekræfte, om drabet skete i forbindelse med et forsøg på indbrud. Det er politiets opfattelse, at Jonas Højberg Moestrup var et tilfældigt offer.

Kort efter blev en 31-årig mand anholdt og sigtet for at stå bag drabet. Han nægter sig skyldig.

Den Kongelige Livgarde fortsætter indsamlingen til den efterladte familie indtil 12. april.