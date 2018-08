Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Chok-exit: Wozniacki ude af US Open

Tennisstjernen Caroline Wozniacki er overraskende ude allerede efter anden runde i US Open, sæsonens sidste grand slam-turnering. Efter en meget uskøn og fejlbetonet præstation måtte den andenseedede dansker se sig slået i to sæt af ukraineren Lesia Tsurenko, der vandt 6-4, 6-2.

Donald Trump truer med at trække USA ud af WTO

USA's præsident, Donald Trump, truer med at trække USA ud af verdenshandelsorganisationen WTO. Det fortæller præsidenten i et interview med nyhedsbureauet Bloomberg News.

Astronauter lapper hul i rumskib med tape og fugemasse

Astronauterne om bord på Den Internationale Rumstation, ISS, måtte torsdag reparere en lille lækage, der formentlig var forårsaget af et sammenstød med en mikrometeorit.

Millioner er på vej til udbredt spiseforstyrrelse

Personer, der lider af spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning, får nu statslige penge til behandling. Mellem 40.000 og 50.000 personer lider af sygdommen, og det er langt flere, end der lider af for eksempel anoreksi og bulimi, skriver Politiken.

FBI sigter 68-årig mand for dødstrusler mod Boston Globe

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, har anholdt og sigtet en 68-årig mand, der skal have sendt dødstrusler mod ansatte på avisen Boston Globe i august.

Trump stempler Muellers undersøgelse som ulovlig

USA's præsident, Donald Trump, kalder den særlige efterforsker Robert Muellers efterforskning for en 'illegal undersøgelse'. Trump fastslår også, at justitsminister Jeff Sessions ikke på denne side af midtvejsvalget har grund til at frygte for sit job.

Avisernes forsider



Berlingske

Novo Nordisk Fonden giver 2,4 milliarder kroner til forskning i blandt andet bioteknologi. Trods jubel i universitetskredse frygter flere politikere, at den frie forskning kan komme under pres og skævvride indsatsen, hvis man ikke er opmærksom.

B.T.

59 anmeldelser, to sigtelser og ingen bøder. Det er, hvad det omstridte ”niqab-forbud” har ført til, én måned efter at forbuddet blev indført. Ifølge Rigspolitiet er det statistiske grundlag, for at vurdere om loven håndhæves som ønsket, endnu for tyndt.

Børsen

Mejerigiganten Arla vil sende hele overskuddet for 2018 tilbage til de tørkeramte mælkeproducenter, men det bliver ikke modtaget med jubel af alle andelshavere. Arla skulle have hjulpet mælkebønderne tidligere, mener Danske Mælkeproducenters formand.

Ekstra Bladet

Rockerklubben Hells Angels er blevet et prominent medlem fattigere, efter at den 56-årige Jørgen 'Fehår' Rinke, der i juni blev genindsat på livstid, har forladt klubben.

Information

Regeringens udspil til finanslov er ikke den gavebod, som den er blevet betegnet. Ifølge flere eksperter er der snarere tale om det modsatte. Regeringen regner med, at det offentlige forbrug skal stige med 0,4 procent i 2019, og det er 'imponerende lavt', siger professor i statskundskab.

Jyllands-Posten

Det politisk sprængfarlige på Christiansborg i efteråret er ikke indholdet af det udspil til finanslov, som regeringen fremlagde torsdag, men derimod de vidtgående forslag om stramninger af udlændingepolitikken, som regeringen vil forsøge at få igennem med støtte fra DF.

Kristeligt Dagblad

Finanslovsforslaget er kemisk renset for poster, der kunne provokere Dansk Folkeparti. Det ligner en gentagelse af mønstret fra år tilbage, hvor samarbejdet mellem VK-regeringen og DF forløb gnidningsfrit. Risikoen er, at samfundsøkonomien igen støder på grund.

Politiken

Ifølge Sverigedemokraternas formand, Jimmie Åkesson, er attituden over for partiet langsomt ved at ændre sig til det bedre. Men det svenske establishment vender fortsat det indvandringskritiske parti ryggen.