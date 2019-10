Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Donald Trump kalder mulig rigsretssag for et kup

USA's præsident, Donald Trump, kalder rigsretsprocessen mod ham for et kup. Han mener, at det såkaldte kup "er beregnet til at fjerne magten fra folket". I september tog den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus hul på en proces, der kan sende Trump for en rigsret.

Regeringen finder velfærdspenge med dyrere tobak og arveafgift

Regeringen foreslår i sit finanslovsudspil, der offentliggøres onsdag, besparelser samt en aflysning af varslede skattelettelser og en aflysning af udgifter for i alt 2,6 milliarder kroner i finansloven. Derudover vil regeringen trække 2,3 milliarder kroner på det økonomiske råderum.

Boris Johnson fremlægger sin endelige brexitplan onsdag

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, vil onsdag fremlægge sit forslag til en ny brexitaftale med EU. Det oplyser premierministerens kontor, der understreger, at der er tale om "et endeligt tilbud", og at alternativet er ingen aftale.

Regeringen vil nægte fremmedkrigeres børn statsborgerskab

Hvis en dansk statsborger får et barn i Syrien eller et andet område, hvor danske myndigheder har nedlagt et forbud mod at rejse og opholde sig, skal barnet ikke automatisk blive dansk statsborger. Sådan lyder et forslag i det såkaldte lovprogram for 2019-2020, skriver Berlingske.

Personer på tålt ophold forsvinder og må efterlyses

Det kniber gevaldigt med at holde styr på de mange udlændinge på tålt ophold med daglig opholds- og meldepligt på et udrejsecenter, skriver Politiken. Langt fra alle overholder deres opholds- og meldepligt, viser opgørelse fra Udlændingestyrelsen.

Japan og Sydkorea: Nordkorea har affyret et projektil

Nordkorea har natten til onsdag affyret mindst et projektil ud over Det Japanske Hav. Det oplyser Sydkoreas stabschef og en talsmand for den japanske regering. Affyringen sker, dagen efter at Nordkorea oplyste, at landet vil genstarte forhandlingerne om en atomaftale med USA.

Mange kommuner fravælger ledige pædagogiske assistenter

En stribe kommuner fravælger at ansætte ledige pædagogiske assistenter og ansætter i stedet flere ufaglærte. Og det kan blive et problem for regeringens valgløfte om minimumsnormeringer i danske daginstitutioner, skriver Politiken.

Jihadister dræber 25 soldater i angreb på to lejre i Mali

25 maliske soldater er blevet dræbt i et angreb mod to militærlejre i det centrale Mali mandag. 60 andre soldater er meldt savnet efter angrebet, som formodede jihadister stod bag. Det oplyser Malis regering i en erklæring.

