Danmark taber onsdag en sag ved EU-Domstolen. Det er i strid med EU-reglerne at nægte nogle tyrkere familiesammenføring med henvisning til det danske tilknytningskrav.

Det er Østre Landsret, der i en konkret sag med et tyrkisk ægtepar har spurgt domstolen om hjælp til at tolke EU's lovgivning på området. Parret blev i 2010 nægtet familiesammenføring i Danmark.

Afvisningen blev givet med henvisning til det dengang gældende tilknytningskrav, der sagde, at et ægtepar samlet set skulle have større tilknytning til Danmark end andre lande for at blive sammenført.

Men en gammel aftale fra 1963 mellem EU og Tyrkiet har spillet ind. Aftalen går på, at nogle tyrkiske borgere kan få lov til at bo og blive sammenført i EU.

I 1980 blev der tilføjet en klausul til den aftale, så der ikke måtte indføres nye regler, der begrænser tyrkeres muligheder. Og EU-Domstolen vurderer, at det danske tilknytningskrav, der er kommet senere, er i strid med den regel.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har – inden han blev minister – udtalt til Politiken, at han frygter, at dommen kan få betydning for tusindvis af sager, hvor der er givet afslag på familiesammenføring.

»Det er ingen hemmelighed, at vi har fulgt dette ret tæt fra sidelinjen. Det er en vejsidebombe i dansk udlændingepolitik, som ligger og kigger på os.«

Inden dommen blev afsagt, var en af landets førende eksperter på området, Peter Starup, lektor ved SDU, ude og give sin vurdering af et potentielt nederlag til Danmark ved EU-Domstolen.

»I snæver juridisk forstand kan man sige, at associeringsaftalen fungerer uafhængigt af det danske retsforbehold. Men rent politisk kan et nederlag skabe en retstilstand, der underminerer det, der var tanken bag retsforbeholdet: at vi skulle bevare vores suverænitet på væsentlige dele af udlændingeområdet,« sagde han tidligere til Kristeligt Dagblad og uddybede:

»Den praktiske realitet af et nederlag kan blive en ret til familiesammenføring for tyrkere i Danmark, som er mere vidtgående end for vandrende EU-borgere. Det er nok også derfor, at der er så meget fokus på sagen,« siger Peter Starup.

Over for mediet fortalte han også, at han havde sat sine sparepenge på, at Danmark ville tabe ved EU-Domstolen.

På Twitter har Dansk Folkeparti ikke taget vel mod dommen. Fra den officielle profil skrives der slet og ret:

'Trist dag for dansk udlændingepolitik.'

Og partiets Morten Messerschmidt er også ude med en kommentar på det sociale medie:

'Danskerne har ALDRIG givet EU magt til at bestemme vores udl.politik. Lars Løkke lovede endda, at det gjaldt “til solen brænder ud”. Derfor må regeringen selvfølgelig afvise den aktivistiske EU domstol!!' skriver han.

/ritzau/