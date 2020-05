»Når en fisk rådner, starter det altid fra hovedet.«

Med den analogi sætter Lars R. Møller, pensioneret oberst i Hæren, ord på, hvad han mener sker eller risikerer at ske, når en kultur med et slet formål breder sig helt fra toppen af et hierarki og ud i systemet.

I denne forbindelse med direkte henvisning til en højst usædvanlig retssag, som i disse dage kører ved Retten i Viborg. Her sidder den 55-årige generalmajor og nu tidligere øverste chef for Hæren Hans-Christian Mathiesen på anklagebænken tiltalt for blandt andet tjenestemisbrug, videregivelse af fortrolige oplysninger og særlig grov pligtforsømmelse og nepotisme ved personligt at have grebet ind i et udvælgelsesforløb og på den måde fremmet sin kærestes - nu hustrus - militære karriere på bekostning af andre - på trods af, at disse havde mere erfaring og stod foran hende i køen.

Den karismatiske Lars R. Møller understreger, at så længe der ikke er faldet en afgørelse i sagen mod den hjemsendte eks-hærchef H.-C. Mathiesen - hvilket forventes at ske på tirsdag - kender han ham kun som ‘en guttermand’.

»Som bekendt er Mathiesen ikke dømt endnu, men hvis han bliver kendt skyldig, må man konstatere, at han burde have haft rygrad og holde sig for god til at køre med på den slags. Hvis altså han har gjort det, han er tiltalt for,« siger pensioneret oberst Lars R. Møller.

Samtidig ærgrer den pensionerede oberst sig såre over, at en nepotisme-kultur, som der ifølge ham er flere eksempler på i Forsvarsministeriet og i styrelser under ministeriet, nu tilsyneladende også har bredt sig til det uniformerede personel.

»Min pointe er, at når man kan slippe afsted med alle den slags numre inde i departementet, og højt placerede civile chefer er anløbne, så vil det næsten uundgåeligt brede sig. Desværre,« siger han.

Lars R. Møller nævner som konkrete eksempler på ovennævnte Forsvarsministeriets øverste embedsmand, departementschef Thomas Ahrenkiel, som gav sin egen kæreste - nu hustru - en lønforhøjelse og et klækkeligt vederlag på 75.000 kroner.

Og Værnsfælles Forsvarskommandos nu tidligere finansdirektør Anja Erichsen, der udnævnte sin hemmelige kæreste, som var major, til oberstløjtnant, gjorde ham til sin egen vicechef og gav ham et honorar på 60.000 kroner. Forinden havde hun givet ham et vederlag på 70.000 kroner.

Også Laila Reenberg, direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, er blandt de eksempler, som Lars R. Møller peger på er med til at udvikle kulturen i en forkert retning.

Laila Reenberg meddelte, som i tilfældet med Anja Erichsen, ikke sin inhabilitet, da hendes egen ægtefælle blev tilbudt en stilling som chef for Søværnets 2. Eskadre, selv om det var hendes nærmeste underordnede, der kunne meddele sin chefs mand stillingen, selv om den slet ikke var blevet slået op.

Ingen af ovennævnte eksempler har fået ansættelsesmæssige konsekvenser, selv om de to sidste er blevet undersøgt af henholdsvis Midt- og Vestjyllands Politi og Kammeradvokaten.

»Så for mig at se er der faktisk ikke noget underligt i det her med Mathiesen. Den slags har det jo med at brede sig. Det underlige er, at der er gået så lang tid, inden det har bredt sig til de uniformerede. Og når det er sagt, så fratager det selvfølgelig ingen, at man altid skal holde sig inden for grænserne. Det giver sig selv, at der skal være lighed for loven,« lyder det fra den pensionerede oberst Møller.

H.-C. Mathiesen har været hjemsendt med fuld løn siden oktober 2018, mens sagen mod ham er blevet efterforsket af Forsvarsministeriets Auditørkorps.

Hjemsendelsen skete, allerede dagen efter at den journalistiske enmandshær Peter Ernstved Rasmussen i sit eget nichemedie Olfi.dk efter omfattende research blandt andet kunne afdække, at den daværende hærchefs kæreste havde fået en af de yderst eftertragtede pladser på Hærens Operations- og Føringsuddannelse, OFU, fordi hærchefen personligt havde grebet ind og ændret på optagelseskriterierne, så de nu passede meget bedre til hendes profil.

På listen over bedst kvalificerede blandt de i alt 60 ansøgere sprang kæresten alene i kraft af de ændrede kriterier således med et pennestrøg fra en 18. plads til en plads som nummer 13.

Og nåede dermed lige nøjagtig med på OFU-holdet, som havde plads til 14 kursister.

H.-C. Mathiesen er tiltalt på i alt fem anklagepunkter ved Retten i Viborg.

Da den tidligere hærchef sad i vidneskranken og blev afhørt på første retsdag forrige uge, blev han ifølge Olfi.dk af retsformanden spurgt, om han slet ikke havde overvejet af erklære sig inhabil til forsvarschefen i forbindelse med sin kærestes ønske om optagelse på den eftertragtede OFU-uddannelse.

»Alle vidste, at vi var kærester. Det var ikke en nyhed for nogen,« lød svaret fra H.-C. Mathiesen - underforstået, at han derfor ikke fandt det relevant at meddele sin inhabilitet.

Hærchefen erklærede sig rent faktisk inhabil i forbindelse med sin kærestes ansøgning om optagelse på videreuddannelsen.

Men først efter at han allerede havde grebet ind og ændret kriterierne, så kvinden, der i modsætning til samtlige de 59 andre, som havde søgt om optagelse, aldrig havde været udsendt på international mission for Forsvaret.

Retssagen mod den hjemsendte generalmajor fortsætter mandag ved Retten i Viborg med flere vidneafhøringer og forventes afsluttet med dom tirsdag.

H.-C. Mathiesen nægter sig skyldig i alle anklagepunkter og vil frifindes.

Forsvarsministeriets Auditørkorps går efter at få den tidligere hærchef idømt fængselsstraf.