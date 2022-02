Udledningen af plastik til verdenshavene kan blive firedoblet frem mod 2050. Det viser en ny WWF-rapport, og vi kan ikke vende udviklingen.

Rapporten er udarbejdet af tyske Alfred Wegener Institute Centre for Polar and Marine Research, som har analyseret 2.500 undersøgelser af plastikforurening for at samle den tilgængelige data. Det beretter Associated Press.

I rapporten advarer man desuden om, at man i 2100 vil se havområder på samlet fem millioner kvadratkilometer ('to en halv gange større end Grønland') som har oversteget økologisk farlige grænseværdier for koncentration af mikroplastik.

Og mængden af mikroplastik i havene kan faktisk være øget 50 gange inden udgangen af dette århundrede, skriver man desuden.

»I de små størrelser kan plastikpartikler nå mange flere organismer. Selv de mindste plankton-dyr kan spise disse partikler og også op til store hvaler. Så det kan virkelig infiltrere vores fødenet, siger Dr Melanie Bergmann, som er havbiolog hos Alfred Wegener Institute Centre for Polar and Marine Research til AP.

Man peger på, at 2.144 dyrearter påvirkes negativt af plastikforureningen og på, at effekten på dyrene er meget forskellig. For nogle arters vedkommende bliver plastikpartiklerne blot fordøjet.

»Men for nogle arter forårsager det betændelse, det reducerer væksten, det reducerer reproduktionssuccesen og frugtbarheden. Så effekterne er meget forskellige fra dyr til dyr, siger Dr Melanie Bergmann.

Farlige mængder af mikroplastik er allerede målt blandt andet i Middelhavet, konkluderer rapporten, og ifølge Dr Bergmann er den nuværende situation umulig at vende, da det meste af den mikroplastik, som allerede er udledt, kan ikke fjernes.

»Vi kan ikke få plastikken ud af havet. Man kan muligvis tage plastikartikler op nær kyster, og man kan indsamle den fra strande eller flodbredder. Men når det er i havet, er det tabt,« siger hun.

»Meget af det når havbunden eller til meget fjerne og ubeboede strande,« forklarer Dr Melanie Bergmann.

WWF kræver forud for en klimakonference, som skal afholdes i Kenya fra 28. februar, at der indgås en global aftale om at begrænse plastikudledning i havene.

Indtil videre er 156 lande positive omkring at få igangsat forhandlinger om en sådan aftale, oplyser WWF.