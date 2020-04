150 nye restauranter.

Det er, hvad Dominos Pizza planlægger at åbne i Danmark, og det mål skal føres ud i livet inden 2030.

Det oplyser pizzakæden til Fødevarewatch.

Og alene i år sker der noget, fortæller Kellie Taylor, der er landedirektør for Dominos i Danmark.

»I år vil vi åbne 12 nye restauranter med støtte fra vores bagland og vores danske kunder. En restaurant om måneden fører os tæt på målet, men på længere sigt skal vi op i tempo,« fortæller direktøren.

Kæden er blevet reetableret, efter den ellers gik konkurs, da TV 2 kunne afsløre, hvordan der var blevet snydt med at datomærke ingredienser. Siden har Dominos Pizza Enterprises, der kommer fra Australien, overtaget, og Kellie Taylor ved godt, at der stadig venter et stort stykke arbejde. For danskerne har ikke glemt skandalen.

»Vores brand er meget skadet i Danmark, og vores omdømme er uden sammenligning vores største udfordring,« siger Kellie Taylor, der dog også føler, de hos Dominos Pizza kan få en chance til.

Kæden har siden sidste sommer ombygget og genåbnet otte restauranter, og i juni sidste år blev relanceringen kaldt 'The real Domino's'.

Snart kommer mange danskere landet over til at kunne købe Dominos Pizza mange steder. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Snart kommer mange danskere landet over til at kunne købe Dominos Pizza mange steder. Foto: LUCY NICHOLSON

'Vi elsker pizza, og vi er pizza people, og vi håber, vi får lov til at vise danskerne, at vi er anderledes og bedre end før,' sagde Kellie Taylor i en pressemeddelelse.

Dengang lød det også fra de nye ejere, at de var meget opmærksomme på at vise, at Dominos Pizza er mere end den skandale, der var fremme. Menukortet skulle opdateres, butikkerne ville blive indrettet anderledes, og de nye ejere forklarede, at de både havde deres egen teknologi og kontrolgruppe til at sørge for, at hygiejnen kommer til at være i top.

Og snart kommer der altså mange flere restauranter til. Tidligere havde Dominos Pizza 30 lokaler i Danmark. De nye ejere overtog sidste år de 16 af dem, og Kellie Taylor fortæller til Fødevarewatch, der kæden er på jagt efter endnu flere lokaler.

Kommer Dominos Pizza i mål med de 150 restauranter, vil de blive den største fastfood-kæde i Danmark. Den trone sidder McDonalds lige nu på. Det store gule 'M' kan lige nu ses 88 steder i landet.