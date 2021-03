Menneskeretsdom kan ifølge minister få konsekvenser for dansk lov. Sager om tiggeri er blevet sat i bero.

Alle sager om tiggeri er blevet sat i bero af den danske rigsadvokat. Det skriver Politiken.

Det skyldes, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg i januar nåede frem til, at en schweizisk fængselsdom mod en rumænsk kvinde var i strid med hendes ret til respekt for familieliv.

Det har fået danske embedsmænd til at overveje, om den danske "tiggerlov" fra 2017 også er i strid med menneskerettighederne.

Af et svar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt fremgår det således, at Rigsadvokaten knap et par uger efter dommen skrev følgende til samtlige embeder:

- Rigsadvokaten har på den baggrund besluttet, at eventuelle straffesager vedrørende overtrædelse af straffelovens § 197, stk. 1, og § 197, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, om betleri og utryghedsskabende betleri skal stilles i bero indtil videre, lyder det ifølge Politiken.

Det fremgår også, at beslutningen om at stille igangværende sager i bero alene angår sagsbehandlingen hos anklagemyndigheden og ikke politiet, der fortsat vil efterforske sager, ligesom der kan foretages sigtelser.

Dommen og dens virkning i Danmark er ifølge Messerschmidt "helt skæv".

- Alle vesteuropæiske lande oplever massive problemer med tiggeri især fra romagrupper og har derfor strammet reglerne.

- Det gælder Schweiz, det gælder Danmark og flere andre. Og at det så nu bliver underkendt fra menneskerettighedsdomstolen, betragter jeg som et kæmpestort problem, siger han til Politiken.

Når sagen indtil videre "blot" har medført, at Rigsadvokaten har sat sagerne i bero, skyldes det, at dommen mod Schweiz ikke er endelig.

Direktør for Institut for Menneskerettigheder, Louise Holck, mener, at det er den rigtige beslutning at sætte danske sager i bero. Ifølge hende er den danske lovgivning på området således betydeligt strammere end reglerne i Schweiz.

Politiken har ikke kunnet få et interview med justitsministeren.

/ritzau/