I dokumentaren ‘De hemmelige optagelser med Peter Madsen’ tilstår Peter Madsen det brutale drab på den svenske journalist Kim Wall.

Men ifølge tv-anmelder Eva Eistrup består dokumentarserien af fem afsnit, hvor man ikke bliver klogere på noget som helst.

Skuffelsen var så stor for anmelderen efter at have set serien til ende, at hun træk sin tidligere anmeldelse tilbage og dumpede dokumentarserien med en bundkarakter i Politiken.

Dokumentarserien er baseret på, at journalisten Kristian Linnemann har haft mere end 20 timers telefonsamtale med Peter Madsen, som afsoner sin dom.

Peter Madsen har givet sin accept til, at lydoptagelserne med ham bliver brugt i programmet.

Den oprindelige anmeldelse af dokumentarserien scorede to hjerter ud af seks, da hun havde set det første afsnit. En anmeldelse, hun fortrød så meget, at hun trak den tilbage og nu blot giver ét enkelt hjerte.

Begrundelsen for det er, at seeren intet nyt lærer om Peter Madsens psyke og interesser, men blot iagttager en dokumentar, der hårdnakket holder fast i, at der er noget nyt at hente.

Anmelderen ved simpelthen ikke, hvad de medvirkende ‘forsøger at spille bold op ad,’ når en psykopatisk morder giver Kim Wall selv skylden for, at hun blev dræbt, fordi hun i ubåden 'rammer nogle ting'.

Derfor mener Eva Eistrup, at dokumentarens behov for at kunne forstå en morder stjæler det fokus, der burde være på offeret.

»Men noget, man må give ’De hemmelige optagelser med Peter Madsen’, er, at den overdrevne taletid, morderen gives, ender med at kede,« skriver hun i anmeldelsen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Discovery Networks Danmark, der står bag dokumentaren, ovenpå den hårde kritik af dokumentarserien og den tilbagetrukne anmeldelse.

De er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.