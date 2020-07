81-årige Mogens Amdi Petersen udfylder stadig rollen som ideologisk indpisker i Tvind fra sit mexicanske paradis TG Pacifico.

Det viser et internt Tvind-dokument, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Dokumentet kan bedst betegnes som et slags visionspapir for årene 2019 og 2020. Det er underskrevet KLAP: Initialerne for Amdis livsledsager, Kirsten Larsen, og Amdi Petersen selv.

Dermed føjes der endnu en brik til det store, gådefulde Amdi-puslespil. B.T. kunne søndag tilføje en anden brik i form af en video, hvor Tvind-lederen handler ind i supermarkedet Costco i byen Ensenada i Mexico få timers kørsel fra hovedkontoret TG Pacifico. Videoen er fra oktober 2019.

Visionspapiret beskriver en strategi for, hvordan Tvind vil forandre først det afrikanske land Mozambique og dernæst hele verden. Tvind har masser af projekter i Mozambique og uddanner blandt andet lærere i landet.

'Hvis vi følger den detaljerede, betydningsfulde trappe fra drøm til plan, bør vi drømme stort og planlægge med sund fornuft,' lyder det i indledningen oversat fra engelsk.

Visionspapir fra Amdi Visionspapiret, B.T. er kommet i besiddelse af, hedder: Concerning the lead voice conferences TG country I and TG country II 2019 pointing towards special events 2019/2020. Det er blandt andet underskrevet af KLAP, dvs. Kirsten Larsen og Amdi Petersen.

Jes Fabricius Møller er historiker og forfatter til Tvind-bogen 'På sejrens vej'. Han har læst papirerne og siger, at 'det skramlende engelsk og den luftige idealisme' er typisk for Tvind.

»Man sporer en vis revolutionær retorik i det. Ikke i en klassisk form, men fordi det bygger på, at Tvind ved bedre. De har set lyset,« siger Jes Fabricius Møller.

Uddrag af visionspapiret, som er underskrevet KLAP, dvs. Kirsten Larsen og Amdi Petersen.

'Vores vision, strategi, taktik og vision er at ændre vores TG Country (det land, hvor Tvind arbejder) og etablere koblende forbindelser til Mozambique og dernæst verden,' lyder visionen. TG står iøvrigt for Teachers Group, dvs. Lærergruppen, som er organisationens ledelse.

Det uddybes ikke yderligere, hvordan Tvind skal få deres vision ud til hele verden.

»Amdi er oppe i alderen og kører sandsynligvis ikke på alle sine cylindere. Det er til internt brug og skal nok bruges til at mobilisere kræfterne internt i Tvind. Det er også en markering af, at Den Gamle lever,« siger Jes Fabricius Møller.

Det er lige netop, hvad Mogens Amdi Petersen gør: Lever.

Foto: Claus Fisker

Spørger man hans advokat, John Korsø Jensen, er det dog i en svækket udgave.

»Han er ikke i stand til at rejse på grund af helbredet. Det er ikke nogen hemmelighed, at han er en ældre mand, der har forskellige svækkelser,« siger John Korsø Jensen og udelukker samtidig, at hans klient vil tilbage til sommerregn og fadøl.

»Han vil ikke til Danmark og kommer ikke til Danmark,« siger John Korsø Jensen.

Hverken SØIK (Bagmandspolitiet, red.) eller Justitsministeriet har over for B.T. ønsket at bidrage med oplysninger om, hvad danske myndigheder konkret har gjort for at få Mogens Amdi Petersen udleveret.

En ung Mogens Amdi Petersen i 1975. Foto: Aage Sørensen

Den seneste officielle udleveringsanmodning, som er omtalt i danske medier, er fra 2014/2015.

John Korsø Jensen fortæller, at der ikke har været en konkret udleveringsanmodning siden. Mexico anerkender ikke, at Mogens Amdi Petersen skal udleveres, fordi han er frikendt i første instans, dvs. ved byretten.

Derfor kan Mogens Amdi Petersen fortsat gå frit rundt i et mexicansk supermarked vel vidende, at han stadig er med til at svinge taktstokken i Tvind.

Det føromtalte visionspapir fra Amdi og Kirsten Larsen får nemlig også respons længere nede i Tvind-hierarkiet. I et svar fra 24. januar 2019 skriver en person ved navn Darsbo blandt andet: 'Kære KLAP – det er et seriøst godt forslag.'

Foto: Thomas Vann Altheimer

Darsbo er efternavnet på Maria Darsbo, der er en kendt Tvind-personage med en ledende rolle i forhold til Tvinds aktiviteter i Afrika.

Ud over at udstikke den ideologiske retning for Tvind har den 81-årige Mogens Amdi Petersen en anden hovedpine. Hvem skal efterfølge ham?

Forretningsmanden Simon Lichtenberg, der opererer i Kina, er ifølge Jes Fabricius et godt bud på en tronfølger.

»Han er begavet, dygtig og et barn af Tvind. Så vidt vides er han også medlem af Lærergruppen. Han har været nævnt i mange år som tronfølger, men det lader ikke til, at generationsskiftet er i gang. Så jeg kan godt tvivle på, at der er en plan,« siger han.

Foto: Thomas Lekfeldt

Og så længe Mogens Amdi Petersen lever, er han nummer et:

»Han er med til at sætte den ideologiske linje, men man skal også være opmærksom på, at alt andet i Tvind er 'business as usual'. De Tvind-ansattes hverdag vil ikke blive direkte påvirket af det her brev (visionspapiret, red.),« siger Jes Fabricius.

Ud over Mogens Amdi Petersen er fire andre ledende Tvind-folk efterlyst af Interpol. Det drejer sig om Kirsten Larsen, Marlene Gunst, Christie Pipps og Sten Byrner. Sammen med Mogens Amdi Petersen er de mistænkt for skatteunddragelse for godt 100 mio. kroner.