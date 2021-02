Hvad er sikkert at genåbne, og hvad skal forblive lukket? Det er de helt store spørgsmål, som fylder den offentlige debat verden over. USAs virusekspert Anthony Fauci er kommet med ni bud på, hvad der nok ikke åbner foreløbig.

I takt med, at de daglige smittetal flere steder i verden ser flotte og lave ud, begynder samfundet at vende mere tilbage til normalen med gradvise genåbninger. Herhjemme betyder det blandt andet, at butikker på under 5000 kvm i morgen må slå dørene op for kunderne igen.

Dog skal barer, restauranter, spillesteder og indendørsaktiviteter forsat holde lukket.

Og spørger man doktor Fauci, så burde netop de indendørs aktiviteter være lukket et stykke tid endnu, faktisk fraråder han helt, at man samles indendørs, skriver BGR.

Indendørs aktiviteter har nemlig været ansvarlige for flere coronaudbrud i løbet af pandemien. På baggrund af det har doktor Fauci lavet en liste over de ni steder, Hvor der i følge ham er største risiko for, at du bliver smittet med corona:

1) Teatre

2) Restauranter

3) Fitnesscentre

4) Religiøse ceremonier

5) Barer

6) Unødvendige rejser med bus, fly eller tog

7) Sportsbegivenheder

8) Inderdørs sammenkomster privat i hjemmet

9) Koncerter

Ifølge doktor Fauci skal man undgå ovenstående, indtil der er opnået flokimmunitet.