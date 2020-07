Dok5000 i Odense er gået konkurs.

Firmaet har siden 2012 stået bag liv og glade dage i form af konferencer, messer, firmafester og private fester i det gamle silopakhus på Odense Havn.

Men nu er det slut. Det skriver TV 2 Fyn.

Efter coronavirussens indtog i Danmark er nærmest alt blevet aflyst, og derfor er kassen nu tom i Dok5000.

»Det er en ærgerlig konstatering af, at kunderne er blevet væk, og at man kan se, at de også er væk resten af året, fordi de aflyser ting langt ud i fremtiden, som for eksempel julefrokoster« siger Peter Trinskjær, der er kurator i konkursboet, til TV 2 Fyn.

Dok5000 var modsat en del andre virksomheder i samme branche ikke offentligt ejet eller offentligt støttet.

Virksomheden fik dog corona-støtte, men det var altså ikke nok til at redde firmaet fra konkurs.

Det fremgår desuden af selskabets regnskaber, at det har kørt med underskud i både 2018 og 2019.

Bygningerne på havnen i Odense er ejet af ejendomsselskabet Olav de Linde, som nu skal ud at finde en ny lejer til det gamle silopakhus.

»Det kan være en, der vil lave et lignende koncept - eller noget helt andet. Det må tiden vise,« siger afdelingsdirektør Søren Gørup Christiansen til Fyens.dk.