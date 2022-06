Lyt til artiklen

Martin Riboe har i ti år arbejdet som dørmand, men den type hasarderet studenterkørsel, der foregår i København lige nu, har han aldrig set før.

»Faktisk har jeg aldrig set noget lignende,« siger han, da B.T. taler med ham fredag formiddag.

Da han onsdag var på vagt ved natklubben Arch, havde han sent om aftenen og nogle timer efter midnat set tæt på 20 biler køre forbi med unge mennesker.

»De kørte en form for karavanekørsel med 4-5 biler efter hinanden. De unge hang ud af vinduerne med flag, råbte og dyttede,« siger Martin Riboe.

Han beskriver de unge som ligegalde med deres omgivelser.

»Jeg var nervøs for, at de ville ramme folk, der gik på gaden,« siger han.

Københavns Politis færdselsafdeling havde torsdag aften og natten til fredag ekstra opmærksomhed på hasarderet studenterkørsel i private køretøjer, efter man onsdag og natten til torsdag havde modtaget 10-15 anmeldelser om studenter, der kørte, mens de hang ud af vinduerne, dyttede og råbte.

Det førte til en håndfuld sigtelser – primært i området omkring Islands Brygge.

Så galt kan det gå Det kan have store konsekvenser, hvis den nye type studenterkørsel går galt. Ifølge Allan Evald, der er overlæge i Traumesektionen, Ortopædkirurgiske afdeling på Rigshospitalet, kan det i værste tilfælde ende med, at man mister livet. Det er særligt den manglende sele, og at de unge hænger ud af bilerne, der er farligt for dem. Allan Evald lister blandt andet svære knusningsskader på arme og ben, skade og/eller blødninger på indre organer og hjerneblødning. Han forklarer, at han især er bekymret for, at de unge rammer ind i skilte eller andre fasttømrede genstande, når de hænger ud af vinduet på bilerne.

»De fleste har heldigvis styr på at fejre deres huer på festlig og forsvarlig vis, men vi ser også eksempler, hvor unge mennesker hænger ud af bilerne og hornet bliver brugt helt unødvendigt. Det kan hurtigt ende rigtig galt, og jeg vil gerne opfordre dem til at finde andre og mere forsvarlige måder at fejre deres huer på,« siger politikommissær Bettina Appleyard fra Københavns Politi.

Selvom fænomenet primært ses i København, så er der også borgere fra andre dele af Danmark, der har set studenter komme kørende i personbiler på lignende måder.

B.T. talte torsdag med Helen Rosenfeld fra Måløv, der har oplevet den nye type studenterkørsel tæt på sit hjem.

»Jeg er virkelig rystet over den oplevelse. Hele overkroppen var ude af vinduet, mens de råbte og skreg. Og det er jo ikke, fordi de kører langsommere, mens de gør det, så der skal altså ikke meget til, at de lige får overbalance,« sagde hun.

Hos Danske Gymnasiers Sammenslutning er man ærgerlig over tendensen, der beskrives som 'farlig'. Dog understreger forperson Alma Tynell, at det drejer sig om enkelte, vilde tilfælde.

Hun peger på, at det kan være mangel på fester under coronapandemien, der har fået de unge til at skeje ud på en meget uheldig måde.

»Man lærer jo at feste under ordentlige og trygge rammer, når man går på gymnasiet. Det foregår under ordnede forhold, der er voksne til stede og så videre. Den dannelse har manglet under corona. De studerende har været afskåret fra den del af gymnasielivet, og nu har det så for nogen taget overhånd,«