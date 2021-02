Først fik borgerne i Københavns Nordvestkvarter lørdag morgen besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Klokken 10 samme formiddag kunne borgerne i Vollsmose så åbne døren for styrelsens personale.

At stemme dørklokker er det nyeste værktøj i smitteopsporingen.

»Vi kan forklare borgerne i de udvalgte områder, hvor vigtigt det er, at de bliver testet. Vi kan hjælpe dem, hvis der er noget, de mangler, hvis de er i isolation. Vi har også generel information på flere sprog, som vi kan udleverer,« fortæller Charlotte Hjort, der er enhedschef hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hendes team er til stede i Vollsmose, hvor de besøger beboerne. Vollsmose er nemlig ramt af ekstremt høje smittetal, hvor bydelen har et incidenstal på 689, hvilket er lidt lavere end fredag, hvor det var 710.

»Folk tager venligt imod teamet, det foregår i en rigtig fin atmosfære,« forklarer Charlotte Hjort.

Ifølge Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, så er den nye metode med at stemme dørklokker et godt værktøj, som dog er krævende.

»Det er et forsøg på at bruge nogle kræfter på at komme i kontakt med så mange som muligt, og få så mange som muligt testet.« fortæller han og fortsætter:

»Det er jo vigtigt, at vi gør opmærksom på mulighederne og retningslinjerne. Blandt andet hvornår man skal gå i isolation men også, at man kan blive tilbudt isolation uden for hjemmet, hvis man bor mange sammen.«

Og det er faktisk også de spørgsmål, som Charlotte Hjorts team oplever, når de taler med borgerne:

»Det kan være spørgsmål om vaccination. Det kan være spørgsmål til, hvis man er i isolation, kan man så få hjælp til at handle ind? Og det er ting, som kommunen kan hjælpe med. Derfor sørger vi for at formidle kontakt.«

»Selvom vi har haft telefonisk kontakt med nogle af borgerne, hvis de har testet positiv, så kan der stadig være tvivl. Vi har oplevet, hvordan nogle ikke havde symptomer, da de blev smittet, men så har fået det efterfølgende. I de situationer opstår der mange spørgsmål,« fortæller Charlotte Hjort.

Og selvom vi har levet med corona i et år, og de fleste nok kender svaret på mange af ovenstående spørgsmål, så er det en nødvendig indsats, mener Peter Rahbæk Juel:

»Vi kan ikke holde til at være i alarmberedskab i et helt år. Så når der er perioder, hvor det går godt, så falder vi lidt ned. Det er menneskeligt ikke at være opmærksom hele tiden. Så lige nu, der går indsatsen på to ben. Vi minder folk om retningslinjer, men kommer også med nye informationer,« forklarer han.

Blandt andet er der oprettet et testcenter i Vollsmose, så borgerne ikke skal gå så langt.

Og noget kunne måske tyde på, at borgerne i Vollsmose er kommet i alarmberedskab igen.

»For anden dag i streg falder incidenstallet. Det kan indikere, at vi måske har toppet. Men 689 er stadig for højt,« fortæller Peter Rahbæk Juel.

Om det nye værktøj med at stemme dørklokker virker, det ved man dog ikke endnu, men det skal evalueres fra nu af.

»Det er svært at måle, hvad borgerne får ud af at få svar på spørgsmål, men vi kommer i hvert fald til at kigge på, om flere i områderne bliver testet,« afslutter Charlotte Hjort.