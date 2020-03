Mens coronavirussen har resulteret i aflysninger, lukninger og økonomiske tab i hele Danmark, har den mindre nedslående konsekvenser for en særlig befolkningsgruppe.

Personer, som er dømt til at skulle afsone straf i Horserød fængsel, får nemlig udsat deres fængselsstraf.

Det har alle de berørte afsonere fået besked om via enten brev eller e-post, skriver Helsingør Dagblad.

Det betyder, at personer, som fra og med fredag den 13. marts møder op ved Horserød Fængsel for at afsone sin straf, bliver sendt hjem igen.

Tiltaget er sat i værk for at minimere antallet af fanger i fængslet.

»Jo færre vi er, des lavere er risikoen for smittespredning,« siger Lene Møller-Nielsen, som er leder for Horserød Fængsel og Helsingør Arrest til mediet.

Der endnu ikke er sat en slutdato for, hvor længe tiltaget varer, men i første omgang kan de berørte se frem til mindst 14 dage ekstra ude i friheden.

Strafudsættelsen gælder dog udelukkende for personer, som har været på fri fod, siden de blev dømt for lovovertrædelsen.

Hos Horserød Fængsel er man desuden opmærksom på, at mindre omgang mellem indsatte og medarbejdere, samt mindre trafik ind og ud af fængslet, kan være med til at nedsætte risikoen for smittespredning.

Derfor er al undervisning og andre aktiviteter uden for fængslets mure aflyst på ubestemt tid.

Ydermere kan det ikke afvises, at der vil blive indført forbud mod, at fangerne får besøg i fængslet.

Sidst, men ikke mindst, følger man i Horserød Fængsel de foranstaltninger, myndighederne har sat i værk, og derfor arbejder mange af de ansatte, som ikke står for sikkerheden, i fængslet hjemmefra de næste 14 dage.