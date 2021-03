40 dages ubetinget fængsel og tre års udelukkelse fra at arbejde i plejefunktioner.

Det er straffen til en kvindelig pædagogisk medarbejder, der er blevet dømt for at have slået en ung kvinde med udviklingshandicap under et behandlingsforløb.

Hos de udviklingshandicappedes forbund Lev er man tilfredse med fængselsdommen, men efterlyser en skrappere såkaldt rettighedsfrakendelse for den dømte medarbejder.

»I dag er rettighedsfrakendelser noget som typisk sker i 3-5 år. Men i de mest alvorlige tilfælde bør der ske livsvarig frakendelse af muligheden for at have job, hvor man yder omsorg for sårbare mennesker. Jeg er med på, at det er et voldsomt indgreb over for en dømt – men det skal holdes op imod risikoen for, at andre sårbare mennesker udsættes for noget tilsvarende. Og her er jeg ikke i tvivl,« siger Lev-formand Anni Sørensen til Lev.dk.

Episoden, der altså endte ved Retten i Næstved, fandt sted i august sidste år Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund.

Lev-formanden ønsker nu også en undersøgelse af, hvorvidt medarbejderen tidligere har udsat den udviklingshandicappede kvinde for lignende overfald på hendes det botilbud.

Medarbejderen havde her »en betroet omsorgsfunktion« i forhold til den forurettede kvinde.

Dommen blev afsagt i torsdags, og den dømte kvinde udbad sig betænkningstid i forhold til, om hun vil anke.