Det bliver muligt at få en hurtig coronatest døgnet rundt i nyt Falck-testcenter i Odense fra torsdag.

Det bliver muligt at få taget en lyntest for coronavirus på alle tider af døgnet, når Falck senere på ugen åbner et døgnåbent testcenter.

Centret bliver stort, kommer til at ligge i Odense Congress Center, og det slår dørene op torsdag, fortæller ambulancedirektør i Falck Jørgen Mieritz.

- Vi har prøvet at se, hvor mange der står i kø de forskellige steder.

- Derfor vil vi gerne i Odense Congress Center give mulighed for, at borgerne kan komme hele døgnet og blive testet og dermed undgå lange køer, siger han.

Hvis der viser sig at være efterspørgsel på test døgnet rundt, vil Falck formentlig gøre et testcenter i hver af landets fem regioner døgnåbent.

- Nu prøver vi at åbne i Odense først, og så ser vi efter i et døgn eller to, om det er en succes, og så kan vi åbne på andre lokationer i landet også, siger ambulancedirektøren.

Falck tilbyder lyntest, der et kvarter efter podning kan give svar på, om man er smittet med coronavirus. Lyntesten er mindre følsom end sundhedsvæsenets PCR-test, der typisk kan give svar inden for et døgn.

Derfor er det ikke lige så sikkert, at de hurtige test fanger alle smittede, da det kræver en større mængde virus i kroppen at få en positiv test her.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man får taget en PCR-test, hvis man har symptomer på covid-19, eller hvis man er nær kontakt til en coronasmittet.

Der er enorm efterspørgsel på test i øjeblikket, hvor antallet af bekræftede smittetilfælde også skyder i vejret. I nogle dele af landet er det nærmest umuligt at bestille en PCR-test på hjemmesiden www.coronaprover.dk inden jul.

Falck håber, at det nye døgnåbne center samme med øvrige nye centre kan være med til at forkorte de lange køer, som også Falck har oplevet ved flere teststeder de seneste dage.

- Senest torsdag har vi minimum 40 testcentre åbne, og så er jeg sikker på, at vi får bragt de kødannelser ned, som vi har set de første dage, siger Jørgen Mieritz.

Man skal ikke bestille tid til en coronatest hos Falck. I stedet skal man blot dukke op ved et af centrene.

/ritzau/