Dødsfødsler øger risikoen for demens med 86 procent, viser undersøgelse fra Statens Serum Institut.

Kvinder, der oplever at føde et dødt barn, har 86 procent større risiko for at udvikle demens, end kvinder, der ikke oplever en dødfødsel.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse i forbindelse med et nyt forskningsstudium.

Over 1,2 millioner kvinder er blevet observeret via en dansk registerdatabase i en periode fra 1977 til 2015. Alle kvinder har været gravide én eller flere gange.

Heather Boyd, der er seniorforsker på Statens Serum Institut, fortæller, at det er en ung gruppe af kvinder, der er blevet undersøgt.

- Vi har fulgt kvinderne fra deres første graviditet, så kvinderne har været højst 40 år, når de har været gravide. Gennemsnitsalderen for kvinderne i undersøgelsen var 21 år, siger Heather Boyd.

10.440 af kvinderne oplevede en dødfødsel, 203.654 af kvinderne oplevede at abortere spontant, mens 47.185 kvinder havde to eller flere spontane aborter.

2188 af kvinderne blev diagnosticeret med demens, og derfor mener Heather Boyd, at dødfødsler og demens har en sammenhæng.

- Kvinderne der blev diagnosticeret med demens, var i 60-årsalderen, og de havde alle oplevet at miste et barn sent i graviditeten, siger Heather Boyd.

/ritzau/