Døde patienter på grund af de fejldoseringer, som en alvorlig fejl i it-systemet Sundhedsplatformen forårsagede?

Det er Region Hovedstaden og Sjælland ifølge aktindsigter, som DR P4 København har fået, lige nu i gang med at undersøge.

Undersøgelserne kommer efter, at regionerne 25. oktober rettede en fejl i det udskældte it-system Sundhedsplatformen, som på bare et halvt år havde ført til, at der stod forkerte doseringer på 4103 pilleglas og æsker.

Indtil videre ved regionerne, at fem patienter har taget forbigående skade af fejldoseringer, imens 303 patienter skal til undersøgelse, så man kan få vished for, om de har taget skade af fejlmedicinering.

Hos Overlægeforeningen vil man nu have undersøgt hele Sundhedsplatformen for fejl.

»Nu bliver man simpelthen nødt til at sætte turbo på at rette fejlene, sådan at vi kan få tillid til at Sundhedsplatformen understøtter opgaven, vi har i sundhedsvæsenet, som er at hjælpe folk og behandle dem, i modsætning til at være til fare for deres sundhed,« siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen, til DR P4 København.

Den alvorlige it-fejl blev indrapporteret næsten fire måneder før problemet blev løst. Og det langstrakte forløb bliver bare endnu mere problematisk af, at fejlen kan have ført til patienters død. Det siger vicedirektør for patientorganisationen Danske Patienter, Annette Wandel.

»Det gør det endnu mere alvorligt, at man har fejlvurderet, hvordan man skulle reagere på den her fejl,« siger hun.

Det er i alt 24 dødsfald, som Region Hovedstaden og Sjælland er i gang med at undersøge.

»Vi beder de enkelte afdelinger vurdere, om den medicin, de har fået, kan have sammenhæng med deres dødsfald,« forklarer Preben Cramon, der er sundhedsfaglig chef i Region Sjælland, til DR P4 København.

I Region Sjælland havde man 15. november undersøgt og frikendt fem af sine otte dødsfald, imens Region Hovedstaden havde frikendt syv af sine 16 dødsfald.

Og det beroliger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S).

»Vi har undersøgt cirka halvdelen af forløbene, og der er ikke noget, der tyder på, at der kunne være en sammenhæng til, at der har været udskrevet forkerte medicinske labels,« siger hun.