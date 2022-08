Lyt til artiklen

Et dødsfald har fået konsekvenser for en længere række borgere i Viborg.

Styrelsen for Patientsikkerhed har konstateret legionella-bakterier i blodet på en ældre kvindelig beboer, der for nylig døde.

Og siden søndag har beboerne i Sct. Ibs Gård ved Borgvold i Viborg, derfor været tvunget til at droppe det varme bad, da man fra boligselskabets side har lukket for det varme vand. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Bakterien kan føre til legionærsyge, en form for lungebetændelse, og dermed kan være yderst farlig for folk der i forvejen er syge.

»Vi har for en sikkerheds skyld bedt alle beboerne om at lade være med at bruge det varme vand, før vi har vores testresultater,« siger boligselskabets direktør Ole Nielsen til Viborg Stifts Folkeblad.

Nogle personer i de 47 boliger har også oplevet, at vandet har været anderledes.

Blandt andet Grethe Frederikke Egede blev første gang opmærksom på det potentielt farlige vand, da der kom brunt vand ud af hendes varme hane søndag. Det skriver TV Midtvest.

»Det var som om, der var rust i rørene. Det var meget voldsomt,« forklarer hun.

Direktøren oplyser, at man mandag var rundt i samtlige lejemål for at gennemskylle alle installationer. Derudover har man skyllet ejendommens varmeanlæg.

Direktøren understreger desuden, at man endnu ikke ved, om der har været legionella i ejendommens rør. Man venter nu på et resultat.