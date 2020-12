En udfordring på det sociale medie TikTok kunne være endt grueligt galt, da to piger lagde sig ned midt på en fodgængerovergang i Odder.

Til al held opdagede en forbipasserende, Jonas B. Olsen, de to piger, der var i færd med at optage en såkaldt TikTok-challenge.

Det er en udfordring, hvor unge opfordres til at lave videoer, de kan lægge på det sociale medie TikTok.

Jonas B. Olsen, der selv er far til tre, opdagede pigerne, da han var ude at løbe.

Da pigerne for tredje gang lagde sig i fodgængerfeltet, konfronterede han pigerne, der dog ikke tog ham synderligt seriøst.

De grinede blot, men forlod stedet, da Jonas B. Olsen skældte dem ud.

»Jeg sagde til dem, det var sindssygt respektløst, hvordan ville I have det, hvis I så jeres veninde blive kørt over lige ved siden af jer? Men de stod bare fjoget og grinte. De forstod slet ikke alvoren,« fortæller Jonas B. Olsen til TV 2 Østjylland.

Han satte sig efterfølgende ned og skrev et opslag på Facebook, hvor han advarede mod den dødsensfarlige leg på kørebanen.

'Jeg har netop på en løbetur mødt to unge piger 9-12 år, der syntes, det var en super sjov leg at ligge i fodgængerfeltet Vestermarken/Lykkegårdsvej, til bilerne var faretruende tæt på dem, og først dér rejse sig. Jeg konfronterede dem med dette hjernedøde påfund, der potentielt kunne have haft dødelig udgang,' skrev Jonas B. Olsen blandt andet.

Via sin egen nabo fandt han frem til forældrene på den ene pige, som han efterfølgende fik en alvorssnak med.

Facebook-opslaget har siden hen skabt en dominoeffekt af folk, der ville afhjælpe problemet.

Samtidig er der rundsendt information på skolen i lokalområdet for at advare om tendensen på det sociale medie.