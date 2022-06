Lyt til artiklen

Bedst som vi bekymrer os mindre om coronavirus, skal vi nu være opmærksomme på en farlig bakterie.

I hvert fald hvis turen går til en af de populære spanske ferieøer. Her er knap to ud af tre hoteller nemlig blevet inficeret med bakterien legionella.

Spanien har ophævet alle indrejserestriktioner for rejsende fra Danmark, og der kræves derfor hverken coronapas eller indrejseformular, hvis man planlægger at holde ferie på en af de populære ferieøer som Mallorca, Menorca eller Ibiza.

Men måske man alligevel skal tænke sig om en ekstra gang, hvis man er ved at booke hotel i det spanske.

En række forskere fra University of the Balearic Islands har nemlig fundet den farlige legionella i vandinstallationerne på knap to ud af tre hoteller, ferielejligheder og andre turistfaciliteter på øerne. Det skriver Ingeniøren.

Ud over på de spanske ferieøer er bakterien konstateret i Ungarn, Italien og Kroatien. Og at det lige præcis er i et varmt klima, at bakterien nu spreder sig, er ikke overraskende.

Legionella er nemlig en bakterie, der naturligt hører til i våde og fugtige miljøer. Den trives godt ved relativ høje temperaturer fra 30 til 45 grader og formerer sig derfor i de fleste vandinstallationer, hvor disse temperaturforhold forefindes.

Og det er problematisk, påpeger forskerne i forbindelse med undersøgelsen.

Legionella kan nemlig forårsage den potentielt dødelige lungebetændelse legionærsyge, som har en dødelighed på mellem 10 og 15 procent.

Blandt de tilfælde, hvor smitten er sket under udlandsrejse, er dødeligheden dog under 5 procent, mens den kan være over 30 procent for personer, der smittes under hospitalsindlæggelse. Det skriver Statens Serum Institut.

Ifølge instituttet er de første symptomer på legionærsyge typisk høj feber, hovedpine og muskelsmerter som ved influenza. I nogle tilfælde ses der opkastning og/eller diarré tidligt i sygdomsforløbet. I løbet af kort tid indtræder tør hoste ofte ledsaget af brystsmerter.

Risikoen for at blive ramt af legionærsyge stiger med alderen og ses overvejende hos personer over 50 år og hos cirka dobbelt så mange mænd som kvinder. Det er overvejende personer, der har et svækket immunsystem, der bliver ramt.

Betyder det så, at man skal være bekymret for at rejse til eksempelvis Spanien?

Det mener Søren Uldum, der er fagchef ved Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe på Statens Serum Institut, ikke.

»Nej, man skal generelt ikke være bekymret, det er kun ganske få, der bliver syge af legionella i forhold til, hvor mange der rejser – men der er selvfølgelig en risiko,« fortæller han til B.T.

Ifølge fagchefen skal man være opmærksom på, at drifts- og temperaturforholdene på hotellerne på feriestedet er i orden.

»Så er risikoen generelt lille,« fastslår han.

Se en guideline til, hvordan man kan mindske risikoen for legionella, her.