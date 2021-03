»Men jeg får at vide, at sagen er lukket, og at stoffet ikke er ulovligt, og derfor er der ikke nogen, som kan retsforfølges af den grund.«

Sådan lyder det fra Nedim Bajramovic, der den 10. august 2020 mistede til søn til en overdosis af et ellers lovligt stof.

Dagen skulle ellers have været en glædesdag. Sønnen Emil skulle nemlig starte på sin uddannelse som web-designer. En ny start uden stoffer.

Men det endte stik modsat. Da faren Nedim Bajramovic om morgenen kører forbi sin søn, for at tjekke om han er vågen, får han sig en forfærdelig overraskelse. Det skriver TV 2 Østjylland.

23-årige Emil ligger helt kold og foroverbøjet. Han er død af en overdosis af stoffet isotonitazene – også kaldt iso – som indtages via næsespray.

Et kemisk fremstillet stof, som er tænkt til smertelindring, selvom det aldrig har været brugt til medicinsk behandling. Men også et stof, som man bliver høj og får en rus af.

Nedim Bajramovic finder korrespondancen mellem sin søn og dealeren, og indleverer computeren til politiet, så dealeren kan blive afhørt.

Det viser sig dog, at politiet intet kan gøre. Stoffet er nemlig helt lovligt i Danmark, og dealeren kan derfor ikke retsforfølges.