En person er fundet død på et offentligt toilet ved Højbro Plads midt i København.

»En af de kommunale ansatte fandt ham torsdag morgen,« siger vicepolitiinspektør og pressetalsmand ved Københavns Politi, Riad Tolba, til B.T.

Det var under et tilsyn af toliettet, at den kommunalt ansatte fandt den døde mand.

Politiet fik anmeldelsen klokken 07.32.

»Umiddelbart er der ikke mistanke om, at der er sket noget kriminelt, men vi er på stedet og efterforsker sagen,« siger Riad Tolba.

Politiet kan endnu ikke oplyse mandens alder.

Det offentlige toilet er spærret af, mens politiet arbejder på stedet.

Opdateres...