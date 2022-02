Et dødt marsvin, der ligger på bunden af et akvarium, og som langsomt bliver fortæret af små dyr som for eksempel rejer, søstjerner og krabber. Lyder det som noget for dig?

Uanset svaret på spørgsmålet, så er det lige netop, hvad du kan se, hvis du i vinterferien beslutter at lægge vejen forbi akvariet og turistattraktionen Fjord&Bælt i Kerteminde.

Her har man nemlig for anden gang valgt at lave en udstilling, der er døbt 'Livet i døden'

»Vi mennesker har jo svært ved at se, hvordan livet foregår under havet. Vi har derfor genoplivet ideen om at vise hele processen i et akvarium inde i udstillingen,« fortæller Jeppe Kaczmarek, der er udstillingsansvarlig på Fjord&Bælt, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Vi nedsænker et dødt marsvin i akvariet.«

Det døde marsvin er blevet indleveret af en fisker, der har fået den lille hval i sit garn. Og nu kan gæster altså opleve, hvordan marsvinet nedbrydes og bliver til føde for en masse andre dyr.

I 2019 havde Fjord&Bælt en udstilling, som de også kaldte Livet i Døden. Her blev en død sæl sunket ned i et akvarie for at vise, at der er liv selv i døden. Foto: Fjord&Bælt. Vis mere I 2019 havde Fjord&Bælt en udstilling, som de også kaldte Livet i Døden. Her blev en død sæl sunket ned i et akvarie for at vise, at der er liv selv i døden. Foto: Fjord&Bælt.

»Sådan demonstrerer vi på en levende måde, hvordan døden er en forudsætning for livet her på jorden,« siger Jeppe Kaczmarek.

Men det er ikke kun det døde marsvin, som man som besøgende i Fjord&Bælt kan opleve i vinterferien. Børn får nemlig også mulighed for at dissekere fisk, røre ved levende krabber, faldfisk og søstjerne samt se de daglige træninger af stedets marsvin og sæler.