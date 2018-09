Efterladte til 35-årig politimand dræbt på motorvejen får økonomisk håndsrækning af politibetjentes forening

Foreningen The Thin Blue Line Denmark – der er drevet af polititjenestemænd og andre ansatte ved politiet – har startet en indsamling til de efterladte af den betjent, der fredag den 7. september mistede livet i en tragisk trafikulykke ved Randers, fortæller TV 2 Østjylland.

- Det var med stor sorg, at vi modtog den forfærdelige besked, at en kollega var blevet dræbt i tjenesten i forbindelse med et færdselsuheld. Med i bilen var en anden ung kollega, der gudskelov slap med livet i behold, skriver foreningen på Facebook.

- Den dræbte betjent var ikke blot kollega. Han var også ven, familiemedlem, ægtemand og far. Han efterlader sig en kone og en 2-årig datter, lyder det videre.

Derfor har foreningen nu udover at sende en masse tanker til de pårørende også valgt at starte en indsamling til de efterladte.

- I forbindelse med disse tragiske situationer ligger det os meget på sinde at træde til og hjælpe. Vi har derfor startet en indsamling til den afdødes kone og 2-årige datter i denne triste situation. Pengene kan ikke erstatte deres tab, men være med til at hjælpe dem videre, fortæller foreningen på Facebook.

Ulykken skete om eftermiddagen fredag den 7. september. Der var tale om et solouheld, hvor den afdøde sad på passagersædet. Chaufføren slap med livet i behold.

Betjentene kørte i en civil politibil. Billeder fra ulykkesstedet viste, hvordan bilen kørte gennem autoværnet og holdt halvvejs ude over en skråning.

Da de to politifolk var i tjeneste under ulykken, er hændelsen ved at blive undersøgt af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

I en pressemeddelelse udtrykte rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg medfølelse med de pårørende og betjentens kolleger.

- Det er med stor sorg, at jeg har modtaget beskeden om, at en kollega har mistet livet i tjenesten. Det rammer os alle dybt i dansk politi, sagde Jens Henrik Højbjerg.

- Lige så meningsfyldt jobbet som politimand er i det daglige, lige så meningsløst er det, når vi alt for tidligt må sige farvel til en god kollega. Mine tanker og min dybeste medfølelse går til familie og pårørende i denne svære tid, lød det fra ham.

Også Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) var berørt over den tragiske hændelse.

- Det er med meget stor sorg, at jeg i dag har modtaget den tragiske besked om, at en politibetjent er afgået ved døden. Mine tanker og dybeste medfølelse går til hans pårørende, sagde han kort efter ulykken.

Nu samles der så ind til de efterladte. Nummeret, der kan doneres til via MobilePay, er 56364.

Alle indsamlede midler går ubeskåret til den afdødes kone og datter. Indsamlingen løber frem til og med torsdag den 27.september 2018.