Hovedbestyrelsen i 3F er lørdag blevet indkaldt til et krisemøde

Det erfarer B.T. fra kilder i 3F, der har modtaget indkaldelsen.

Det sker efter, at B.T. kunne afsløre, at forbundsformand Per Christensen har levet et vildt dobbeltliv i årevis, hvor han har dannet par med flere kvinder, uden at de vidste noget.

Uden at de pågældende kvinder har kendt til dobbeltlivet, har Per Christensen levet et liv med to faste partnere, to steder han sov, to svigerfamilier, to forskellige omgangskredse og to sæt bonusbørn.

Per Christensen har formået at være på ferierejser, til familiefødselsdage, arbejdsmiddage, til nonfirmation, på vennebesøg i sommerhus og tilsvarende ting med de skiftende partnere.

Derudover brugte han sin position som formand for 3F til at styrke og beskytte løgnen om sit dobbeltliv.

Indkaldelsen til krisemødet er sendt af Per Christensen selv på mail til hovedbestyrelsen. Til det kommende møde vil han angiveligt forklare sig bedst muligt i sagen.

Der skal være hovedbestyrelsesmøde i den kommende uge. Tidspunkt for mødet ligger ikke fast på nuværende tidspunkt.

'Jeg angrer dybt at jeg lod mit svigt og løgnene komme så langt ud som jeg gjorde. Jeg er meget ked af og kan se at jeg har forvoldt meget smerte og vrede hos mennesker, der stod mig allernærmest. Jeg er nu i gang med en proces, hvor jeg får profesionel hjælp, for jeg ønsker at blive en bedre udgave af mig selv. For det er ikke første gang i mit liv, at jeg har svigtet i mit privatliv gennem længere tid,' skrev forbundsformand Per Christensen kort inden B.T. publicerede artiklen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra 3F.

Artiklen opdateres …