Det, der skete 11. oktober 1953, har ingen i Sofie Tholls familie rigtig talt om. Indtil nu.

Måske er det derfor, den forfærdelige tragedie den dag har rodfæstet sig i familiens bindevæv. Først hos Sofie Tholls mormor, senere hendes mor og til sidst hende selv. For 68 år siden skød mormorens ekskæreste hendes to sønner i hovedet med en pistol.

Simon på tre år og Mikkel på fem måneder døde begge.

»Det er en umenneskelig situation at miste sine to børn,« siger Sofie Tholl.

»En voldsom historie som den hænger ved. Som en dynd af usagte ting.«

Det er første gang, den bliver fortalt så detaljeret som nu. For i det efterår i 1953 blev dobbeltdrabet og sorgen hurtigt gemt væk.

Efter tabet af sine to børn blev Sofie Tholls mormor, Tove Kemp, sendt på en tre uger lang ferie i Italien, mens hjemmet blev renset for alt, der havde at gøre med drengene.

Tove Kemp forsøgte også selv at lægge afstand til sin sorg ved at leve livet endnu vildere med fest, mænd og vin. Omgivelserne, venner og familie, lod samtidig stiltiende tragedien og traumerne forblive fortid. Holdningen var, at man hurtigt skulle komme videre og glemme.

Nu har jeg fået en bedre forståelse for generationerne før mig. Hvorfor det har været svært at tale om tingene Sofie Tholl

Dobbeltdrabet forblev derfor et tabu i familien, som dengang var spydspidsen af den danske kulturelite.

»De var progressive og talte for åbenhed, men de talte ikke om drengene,« forklarer Sofie Tholl.

Tove Kemp var steddatter af den verdensberømte Poul Henningsen, der er bedst kendt som lysmageren bag PH-lamperne. Faren til Tove Kemps ældste søn, Simon, var den danske designer Verner Panton, mens faren til den yngste, Mikkel, var Jacob Lorentzen.

Han var søn af forfatteren og billedhuggeren Mogens Lorentzen, som blandt andet har skrevet teksten til julesangen 'Juletræet med sin pynt'. Jacob Lorentzen var ekskæresten, som med en pistol i hånden dræbte de to børn for derefter også at tage sit eget liv.

68 år senere fortæller Sofie Tholl nu hele historien om sin mormor og tragedien i podcasten 'Mord i kultureliten', som man kan høre på DR.

Arkitekten Verner Panton var far til barnet Simon, som han fik med Tove Kemp. I podcastserien møder Sofie Tholl Verner Pantons datter, Carin Panton von Halem, som blev født mere end et årti efter dobbeltdrabet. 1998. Foto: BJARKE ØRSTED Vis mere Arkitekten Verner Panton var far til barnet Simon, som han fik med Tove Kemp. I podcastserien møder Sofie Tholl Verner Pantons datter, Carin Panton von Halem, som blev født mere end et årti efter dobbeltdrabet. 1998. Foto: BJARKE ØRSTED

»Det her er en vild historie, men det er ikke så usædvanligt at bære noget videre fra tidligere generationer. Alle har noget i fortiden, som har sat spor og stadig vil sætte spor i flere generationer, hvis ingen taler om det,« siger hun.

Sofie Tholl har selv mærket det i den mere sporadiske og overfladiske opmærksomhed, som hendes mormor gav sine børn og børnebørn. Det sætter hun ord på i det første afsnit.

»Måske var det slet ikke til at holde ud at se på os. For når det kom til børn, bar hun på en smerte, som jeg slet ikke kan sætte mig ind i,« fortæller Sofie Tholl.

Hendes mor havde en opvækst uden forældre, der var stærke i tilknytningen til deres børn. Hun manglede nære og trygge rammer, men kendte aldrig rigtig årsagen til det, da drabene på hendes halvsøskende ikke var noget, som Tove Kemp eller familien talte højt om.

»Det er noget, som min mor har kæmpet med. Og det gik ikke ubemærket hen for mig som barn. Ved at prøve at forstå min mormor og mors liv, har jeg fået en bedre forståelse af min egen barndom,« siger Sofie Tholl.

Det har dog ikke været en nem og ligetil proces at dykke ned i fortiden og åbne op for traumer, som har været gemt væk i tre generationer. I podcasten taler Sofie Tholl blandt andre med sin mor, men Tove Kemp døde tilbage i 2006.

»Hun er her ikke mere, men det er stadig min mormors historie. Det var en stor etisk overvejelse at fortælle den, når hun ikke kan sige fra.«

Sofie Tholl er uddannet journalist og redaktør på nyhedspodcasten Genstart og fra 1. december redaktionschef for P1 Morgen og Podcast på DR. Hun er selv vokset op i en kernefamilie, men har i arbejdet med podcastens fire afsnit været nødt til at kigge anderledes på sin familie. Hun har også taget kontakt til familiemedlemmer og andre personer for at stille dem svære spørgsmål.

Det er også derfor, Sofie Tholl først har taget rigtigt fat på det arbejde og den historie nu.

»Det krævede modenhed,« siger hun.

»Nu har jeg fået en bedre forståelse for generationerne før mig. Hvorfor det har været svært at tale om tingene. De var et produkt af tiden.«

Derfor tror Sofie Tholl heller ikke, at andre familier nødvendigvis ville have håndteret lignende traumer anderledes. Efter podcasten 'Mord i kultureliten' er udkommet, har hun oplevet, at bekendte og kollegaer har delt lignende historier fra deres families fortid med hende.

»En familiekrise er umulig at bearbejde uden at lave fejl. Jeg dømmer ikke min familie for at fortrænge den. Det viser bare, hvor ekstremt svært det er, når voldsomme ting sker tæt på.«