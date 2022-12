Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Influenzasmitten topper normalt i februar-marts måned.

Men allerede nu har smitten gjort sit indtog og en dobbelt-epidemi lurer lige om hjørnet.

»Vi skal se alvorligt på det. Vi har stigende tal for covid. Der er nok efter al sandsynlighed en stigende smitte på vej ude i befolkningen. Samtidig er influenza ved at tage fart, og det giver også anledning til indlæggelser,« fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet.

Han understreger, at der nu opleves travlhed på landets hospitaler, »men der er ikke krisestemning på nuværende tidspunkt.«

Samtidig opfordrer han de borgere, der endnu ikke har fået influenzavaccinen, til at gøre det.

»Det er kun cirka hver fjerde, der har taget imod influenzavaccinen. Det er for mig at se et hul i vores mulighed for at forebygge, at influenza bliver en plage i større omfang på plejehjemmene,« siger Allan Randrup Thomsen.

Og han er langt fra den eneste ekspert, der ser med alvor på smitten.

For Jens Lundgren, overlæge og professor i infektionsmedicin fra Rigshospitalet og Københavns Universitet mener, at vi allerede om få uger kan risikere, at landets hospitaler kommer under et så stort pres fra patienter med luftvejsinfektioner, at man ikke vil kunne håndtere den almindelige drift.

Derfor opfordres befolkningen til at finde mundbindet frem samt at begrænse kontakten til andre mennesker. Allan Randrup Thomsen er nemlig ikke sikker på, at en boostervaccine vil hjælpe særlig meget.

»Ingen af de her vacciner er perfekte. Det er begrænset, hvor meget øget beskyttelse man kan se efter sidste gang, fordi vi fortsat har en god immunitet,« slår han fast.

Derfor er løsningen i stedet at se på arbejdsprocedurer, testning og vaccine af personale, der omgiver sig med de mest sårbare.

I løbet af de seneste tre uger er der hver uge sket en fordobling i antallet af påviste influenzatilfælde. I uge 47 blev der i alt påvist 64 influenzatilfælde, mens der i uge 50 blev påvist 593 tilfælde. I uge 51 var der tale om 157 tilfælde af corona.