Myndighederne holder sig for øjnene og krydser fingre, når de ikke undersøger døde vildsvin, lyder det fra DN.

Det er absurd og uansvarligt, at danske myndigheder ikke ønsker at undersøge de syv dødfundne vildsvin ved Ærø.

Det siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

- Jeg synes, det er helt uforståeligt. Man starter med at bygge et vildsvinehegn, som ikke har nogen effekt på vildsvin, men til gengæld er skadelig for naturen.

- Når der så kommer vildsvin til Danmark, vil man ikke teste dem, fordi man ikke vil vide, hvad de eventuelt har med sig. Det er relativt absurd, siger hun.

Siden søndag er syv vildsvin skyllet i land ved Ærøs kyster.

De bliver kørt direkte til destruktion, da danske myndigheder ikke ønsker at undersøge dem for, om de kunne være inficeret med den frygtede svinesygdom afrikansk svinepest.

- Vi undersøger kun vildsvin, hvis vi kender oprindelsen, siger chefkonsulent Stig Mellergaard fra Fødevarestyrelsen.

- Hvis vi fandt afrikansk svinepest i de vildsvin, der er drevet i land, så vil vi ikke kunne fortælle, hvor svinene kommer fra.

- Men i og med at vi skal indrapportere det, fordi de er fundet på dansk jord, så ville vi risikere at stå med aben, siger han.

Hvis der konstateres afrikansk svinepest på dansk jord, vil det øjeblikkeligt indstille eksporten af svinekød til lande uden for EU.

Det ville formentlig koste dansk landbrug milliarder af kroner.

Men argumentet preller af på Maria Reumert Gjerding.

- Man kan bliver nødt til at søge efter viden. Man kan ikke sige, at man ikke vil undersøge dyrene, fordi man ikke kan overskue konsekvenserne af den viden, man kunne få. Det er uansvarligt.

- Det svarer jo til at holde sig for øjnene og krydse fingre, siger Maria Reumert Gjerding.

Men det er en fast praksis, at Danmark ikke undersøger dyr, vi ikke kender oprindelsen på, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

- Det er en politik, vi har kørt i mange år. Vi har også haft køer, der er drevet i land, som viste sig at være smidt over bord fra et skib. Dem undersøgte vi heller ikke, siger Stig Mellergaard.

/ritzau/