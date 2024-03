Jyllands Vestkyst, Djursland og dele af Vestsjælland kan blive ramt af kraftigt blæsevejr natten til fredag.

Natten til fredag og fredag formiddag kan blive en blæsende affære med vindstød af stormstyrke.

Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på sin hjemmeside.

DMI har varslet voldsomt vejr langs Jyllands vestkyst, på Djursland og dele af Vestsjælland ved kysterne ud mod Kattegat.

Varslet gælder fra fredag klokken 01.00 til klokken 14.00.

Selv om varslet kun gælder en del af landet, vil hele landet blive ramt af regn og rusk, skriver DMI.

Det er et hidsigt stormlavtryk, der skal passere landet vestfra.

Med lavtrykket følger et større regnvejr, men også blæst.

De seneste prognoser viser ifølge DMI, at der ved den jyske vestkyst og i Kattegat-området vil komme middelvind af stormende kuling og vindstød af stormstyrke.

- Resten af landet får ikke middelvind af stormende kuling, men vindstød af stormstyrke kan ikke udelukkes, skriver DMI.

Enkelte prognoser forudser vindstød af orkanstyrke natten til fredag og fredag morgen, skriver DR.

Der er ifølge mediet tale om en såkaldt atmosfærisk bombe. Det er et meteorologisk udtryk, hvis lufttrykket i lavtrykkets center falder markant på kort tid.

DMI skriver, at vejrudviklingen fortsat er noget usikker, og at man vil opdatere varslet ved behov.

Når der kommer vindstød af stormstyrke, er der risiko for, at tagsten blæser ned, ligesom træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger.

Der er også stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik.

Inden uvejret melder sin ankomst natten til fredag, vil torsdagen byde på skyet vejr og perioder med regn.

Der ventes temperaturer mellem seks og ti grader og let til frisk vind, fremgår det af DMI's hjemmeside.

/ritzau/