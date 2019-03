Der er risiko for forhøjet vandstand i Vadehavet, lyder advarslen fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Varslet gælder fra mandag aften klokken 23 og et døgn frem - til tirsdag nat klokken 01.

Det skriver DMI på sin hjemmeside.

Her fremgår det, at den højeste vandstand ventes klokken 12 og kommer til at ligge to til to en halv meter over normal vandstand.

I området omkring Vadehavet - som her ved Mandø - er der mandag og tirsdag risiko for forhøjet vandstand. (Arkivfoto)

Omkring midnat ventes vandstanden at ligge på omkring to meter over normalen i Esbjerg, 2,25 meter i Havneby og 2-2,5 meter ved Vidå.

DMI skriver, at den forhøjede vandstand kan give oversvømmelser lokalt.

Derfor kommer vejrtjenesten med dette gode råd til folk i de berørte områder:

'Vær forsigtig, når du kører i bil eller færdes til fods i kystområder.'