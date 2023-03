Lyt til artiklen

Nu troede du måske lige, at foråret var kommet.

Men i de kommende dage kommer temperaturerne over Danmark igen ned i et lavt niveau – og der kommer også til at falde sne.

Således melder DMI om sne og nattefrostgrader fra søndag.

»Det ser ud som om, at der kommer et pust af kulde igen fra søndag. De næste par dage er der lun luft, hvor vi passeres af flere fronter, og det giver kun byger,« siger vagthavende meteorolog hos DMI Pernille Hansen til B.T.

»Men efter lørdag trækker et lavtryk i nord kulde ned, og søndag begynder det at se ud som om, at der er hvidt i vente. Og det gælder for hele landet,« tilføjer Pernille Hansen desuden.

Hun fortæller, at det endnu er usikkert præcist hvor store mængder nedbør, danskerne kommer til at opleve. Men hun garanterer, at det ikke bliver sne i den helt store stil som tidligere set.

Men danskerne kan godt forberede sig på nattefrost.

DMI forventer nemlig ned til minus 3-4 grader flere nætter i begyndelsen af næste uge.

Dermed kan noget tyde på, at foråret – i hvert fald midlertidigt – må vente.