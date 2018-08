Efter en weekend med lidt køligere temperaturer vender den voldsomme varme atter tilbage til Danmark i midten af den kommende uge. Store dele af landet vil opleve 30 grader og enkelte steder kan komme få temperaturer omkring 33 grader. Det fortæller DMI til B.T.

Søndag og mandag ser ud til at blive blandt de køligste herhjemme i en længere periode. Nogle steder vil temperaturerne ikke nå 20, mens de for den største del af landet vil ligge lige på den gode side af 20 grader.

Samtidig vil byger kunne snige sig ind over landet med en hård nordvestlig vind. For mange vil nattetemperaturen ligge på behagelige 13 til 18 grader. Mandag stiger temperaturen en smule, og igen vil der være mulighed for nedbør over store dele af landet.

»Det bliver et par dage med det, man kan kalde almindeligt dansk sommervejr,« fortæller vagthavende ved DMI Steen Rasmussen.

Voldsom varme

Har man endnu ikke fået nok af de nærmest tropiske vejrforhold, så er der godt nyt, mens tirsdag og onsdag kan få folk, der drømmer sig tilbage til mere normale danske somre, til at lide.

»Tirsdag og onsdag bliver det rigtig varmt vejr. De fleste steder vil nok ramme 30 grader - specielt onsdag bliver det varmt. Her kan der lokalt også komme temperaturer på helt op til 33 grader. Samtidig bliver det lidt fugtigt i vejret, så det kan gå hen og blive ret hårdt,« siger Steen Rasmussen og uddyber:

»Vores prognose nu tyder på, at den maksimale temperatur når omkring 33 grader, så vi når nok ikke temperaturrekorden i denne omgang.«

Hen mod ugens afslutning vil den voldsomme varme aftage igen, men det vil fortsat være varmt sommervejr, selvom det kan blive ledsaget af byger her og der.

»Vores prognoser viser, at de varme vejr fortsætter, men som vi kan se lige nu, er det nok slut med dage over 30 grader for nu,« siger Steen Rasmussen.