Betragt disse ord som en reminder om at få det varme tøj på i de kommende uger.

»Det bliver til den kolde side,« som DMI-langtidsmeteorolog Mette Tilgaard Zhang konstaterer.

Hun har kreeret en såkaldt månedsprognose, der kigger nærmere på uge 3, 4 og 5 – altså frem til og med 7. februar.

Og hvis man tager et kig ud af vinduet nu lige nu, så er det en god indikator på, hvordan den kommende tid bliver, for ugerne forude kommer til at ligne hinanden.

Det bliver koldt og klart, men også med en vis risiko for nedbør af enhver art som regn, slud, sne og så videre.

Temperaturerne vil faktisk ligge under eller højst omkring gennemsnittet for årstiden. Det vil sige fra frysepunktet og op til cirka 5-6 plusgrader i dagstimer, mens minusgraderne vil være en »rimelig sikker« gæst om natten.

»Om der kommer nattefrost alle nætter er nok usikkert, men samlet set for landet er der risiko for nattefrost alle nætter,« siger DMIs Mette Tilgaard Zhang.

Præcist hvor koldt det bliver, og hvordan typen af nedbør udfolder sig fra oven, vil i sidste ende afhænge af de lavtryk, der venter forude.

»Usikkerhedsmomentet er i hvilken bane lavtrykkene kommer. Passerer de syd for os, vil vi ligge på den kolde side, men kører de hen over os, vil vi ligge på en mildere side,« siger Mette Tilgaard Zhang.

Hvilken type af nedbør vil du helst have i den kommende tid?

Der er af samme grund, at det er svært at spå om typen af nedbør. Andet end fastslå, at der helt sikkert kommer noget ned.

Det kan med langtidsmeteorologens ord ende i »fugl eller fisk«, altså meget forskelligt og omskifteligt, selvom børnene dog kan gøre sig små forhåbninger om sne … eller slud … eller regn … eller … for mængden af nedbør vil ligge lige omkring normalen.

»Umiddelbart ligner det ikke meget sne og heller ikke i mange dage,« tilføjer Mette Tilgaard Zhang dog.