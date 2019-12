Vi er meget tæt på at slå en rekord. Én sølle millimeter mangler vi, før vi i Danmark har haft det vådeste år nogensinde.

Men intet er afgjort, og meget tyder på, hvis rekorden bliver slået, sker det i den absolutte slutspurt.

DMI lover nemlig tørvejr de næste dage, og det betyder, at året for nuværende kun skriver sig ind på en delt førsteplads på listen over de vådeste af slagsen.

905 millimeter er der faldet i år. Vi skal helt tilbage til 1999 for at finde en tilsvarende våd omgang.

For at 2019 skal sikre sig titlen som det vådeste år i Danmarkshistorien, kræver det dog, at skyerne åbner sig.

Og det kommer altså ikke til at ske de kommende par dage, fortæller Martin Lindberg, som er vagthavende ved DMI.

»Der er ingen nedbør i sigte, hverken i dag, fredag eller lørdag. Søndag falder der en smule lokalt i Nordjylland, men det er ikke nok til at slå rekorden.«

Hvis man håber på, at vejret slår rekord, skal man sætte sin lid til, at det sker på årets absolut sidste par dage, forklarer Martin Lindberg:

»Der er gode muligheder for at slå rekorden mandag aften eller natten til tirsdag. Der passerer en front, der gerne skulle give en eller to millimeter på landsplan,« siger han og tilføjer et ‘men’:

»Helt sikkert er det ikke. Prognoserne er aldrig 100 procent sikre, når vi er så langt fremme.«

Rekordelskere må altså holde vejret til det sidste.

For dem, der foretrækker sol frem for regn, er der dog gode nyheder. Især til dem, der bor i den vestlige del af landet.

Her skulle solen nemlig gerne titte frem, før der torsdag aften bliver tåget. I de østlige ser det dog til, at skyerne bliver på himlen.

Natten til fredag vil der flere steder være nattefrost og tåget.

I lørdag af fredag klarer det op, og vejret til være mildt. Sådan fortsætter det faktisk de kommende dage.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem to og seks grader.