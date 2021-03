Går du og drømmer om, at du for alvor skal nyde foråret i din have i den kommende uge? Eller har du måske fundet den lette frakke frem, der klarer skærene, når vi nærmer os de 10-15 grader?

Så vil du blive skuffet nu.

De næste syv dage kommer nemlig til at byde på alt andet end forårsvejr, sol og følelsen af en ny årstid.

I stedet skal du forberede dig på at starte ugen med kulde og frost, før den midt på ugen og frem står på regn, slud og blæst.

»Jeg må skuffe dem, der havde håbet på forårsvejr, for det bliver det ikke. Det bliver faktisk det stik modsatte. Vi starter ugen med nattefrost og nogle meget kolde morgener,« siger vagthavende ved DMI, Jesper Eriksen.

Og så er der også en vigtig detalje til de danskere, der ikke kan få nok af sne.

Der er nemlig en lille chance for, at vi natten til tirsdag vil opleve noget vinterligt nedbør.

»Prognoserne er lidt forskellige. Vi kan se, at der kan komme noget sne i Tyskland, og det er ikke helt udelukket, at det også kan ramme Danmark, så det holder vi øje med,« siger Jesper Eriksen.

Han understreger dog, at de sneglade danskere skal være ualmindeligt hurtige til at nyde sneen, da den ikke vil blive liggende længe.

Onsdag vil temperaturerne stige en smule, men til gengæld ser det ud til, at der i stedet kommer regn, blæst og slud.

Og det er ikke bare et lille pust.

»Vi holder meget øje med vindstyrkerne og vurderer, om vi skal varsle. Lige nu ser det ud til, at det kommer til at blæse op til 20 m/s, og det er meget, men ikke helt nok til et varsel. Det kommer til at ramme torsdag og fredag, og ja, det bliver meget kraftig blæst,« siger Jesper Eriksen.