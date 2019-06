I den kommende uge, hvor fredag er årets længste dag, kan temperaturerne nå op på 28 grader, oplyser DMI.

Vi står overfor en dejlig, sommerlig uge, hvor det bliver decideret lummert tirsdag og onsdag.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Erik Hansen.

- I dag får vi nogen eller en del sol. I eftermiddag kan der komme en enkelt byge i Nordvestjylland, men ellers bliver det fint og tørt. Særligt på Bornholm bliver det solrigt, siger han tidligt mandag morgen.

Temperaturerne mandag kommer til at ligge på mellem 20 og 23 grader, og vinden bliver svag til jævn og drejer mod sydøst og syd.

- I nat kan der komme regn- og tordenbyger ind over det nordvestjyske. Det holder ved tirsdag, hvor den nordvestlige del af landet fortsat kan få regn og torden, siger Erik Hansen.

Tirsdag stiger temperaturerne til 20-25 grader og i de sydøstlige egne op til 27 grader.

Ifølge DMI er definitionen på en meteorologisk sommerdag, at temperaturen et eller andet sted i landet kommer over 25 grader.

- Onsdag ser også rigtig fin og faktisk lidt lummervarm ud. Temperaturerne vil ligge på 20-25 grader, men i syd og øst kan temperaturen nå op på 28 grader. Igen får vi nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen kan der komme nogle skyer ind over det jyske, siger Erik Hansen.

- Måske kan der også komme noget regn og torden i Vestjylland, tilføjer han.

En koldfront breder sig østover i løbet af onsdag aften og natten til torsdag, hvorfor torsdag kan starte lidt skyet i de østlige egne.

- Men ellers bliver det pænt i løbet af dagen og med mere tålelige temperaturer på mellem 20 og 23 grader. Igen kommer der nogen eller en del sol, siger meteorologen.

Fredag spår DMI tørvej og temperaturer på omkring 20 grader og uden ret meget vind.

Fredag er samtidig årets længste dag, der også kaldes sommersolhverv.

/ritzau/