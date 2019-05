Lørdag og søndag vil solen skinne i hele landet. Dog kan der også falde et par regndråber på Mors Dag.

Der er lagt op til en solskinsweekend.

Dog kan der komme en enkelt byge eller to i den sydlige og østlige del af landet søndag.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Klaus Larsen tidligt fredag morgen.

»I dag får vi lidt solskin i den østlige del af landet især på Bornholm. Men ellers kommer der både regn og byger over Jylland og Fyn, som først på eftermiddagen breder sig til Sjælland og Bornholm,« siger han.

»Herefter begynder det til gengæld at klare op fra vest med nogen sol. Men det bliver en blæsende dag med en let til frisk vind fra vest.«

Dagtemperaturerne fredag kommer til at ligge på mellem 10 og 15 grader.

Natten til lørdag holder det tørt, og selv med det klare vejr holder temperaturerne sig oppe på mellem tre og seks grader.

»Det skyldes, at det blæser en hel del. Faktisk kommer der op til en hård vind,« siger Klaus Larsen.

Ifølge meteorologen ligner lørdag og søndag hinanden.

»Der er lagt op til en rigtig solskinsweekend,« siger han.

Lørdag vil hele landet få nogen eller en del sol og temperaturer mellem 10 og 15 grader.

»Det holder tørt, men til gengæld kommer der en frisk vind fra nordvest,« siger Klaus Larsen.

Blæsten fortsætter natten til søndag, hvor temperaturerne kommer til at ligge på mellem tre og fem grader, hvor det bliver koldest.

»Søndag vil det igen være solrigt og med en vind fra nord. Vi får en lidt koldere luft ned, så det bliver omkring 13-14 grader. Det vil være mod syd og øst, at det bliver varmest,« siger Klaus Larsen.

»Det vil også være mod syd og øst, at der er størst risiko for at opleve et par enkelte byger søndag,« tilføjer han.

Søndag, som er Mors Dag, bliver en smule mindre blæsende end de foregående dage med en let til jævn vind.

»Vinden aftager yderligere i løbet af natten til mandag. Det betyder, at temperaturerne i de indre dele af Jylland kan nå ned omkring frysepunktet,« siger meteorologen.

Sidste år blev der på denne tid skrevet vejrhistorie.

Med 363 soltimer blev maj 2018 således den mest solrige maj nogensinde.

/ritzau/