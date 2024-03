Det meste af landet vil i løbet af mandag opleve en opklaring. I ugens løb vil hele landet få sol i perioder.

Efter en weekend med gråt og tåget vejr, er der mere tør luft på vej til Danmark, og det betyder, at hele Danmark i ugens løb får solen at se.

Det siger Bolette Brødsgaard, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Der ligger allerede noget opklaring i Nordjylland, Nordsjælland og Bornholm. Den klare luft trækker langsomt ned over resten af landet fra nordøst, forklarer hun.

- Det går lidt langsomt, men det skal nok komme. Stille og roligt bliver skyerne over resten af landet skubbet væk.

Det kan dog være, at opklaringen ikke når frem til de mest vestlige og sydvestlige egne før mandag aften, hvor solen er gået noget.

Men mandagens solstråler varsler en uge, der ser tør ud.

- Der vil også være en del skyer, men der vil også være sol i perioder.

- Så dem, der ikke får sol mandag, de skal nok få det i ugens løb.

Dog er den klare luft, der kommer ned over Danmark, lidt kold.

- Vi har dagtemperaturer på den positive side, men om natten vil vi typisk ligge lige nede ved frysepunktet og nogle steder under frysepunktet, siger Bolette Brødsgaard.

Det er især Danmarks østlige egne, der får solen at se, men meteorologen forsikrer om, at alle i landet vil kunne få solen at se i den kommende uge.

DMI spår ikke meget nedbør i den kommende uge, men meteorologen vil dog gerne fremhæve, at der kan komme noget natten til onsdag.

- Det ser ud til, at der kan komme lidt nedbør ind over landet fra øst, siger Bolette Brødsgaard.

- Grunden til, at det kan være interessant er, at der kan være lidt slud eller tøsne med nedbøren, så der skal man lige være forsigtig, hvis man skal ud på vejene.

/ritzau/