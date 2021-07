Det begynder med en ganske pæn mandag – og herefter bliver det kun bedre.

»Vi har et vejrskifte på vej efter en uge med en del regn og tordenbyger. Nu kan vi snakke om noget lidt andet, for det er en pæn uge, vi går i møde, og det er der nok mange, der vil se frem til,« siger Thor Hartz, vagthavende meteorolog hos DMI.

Og lad os bare konstatere det med det samme. Det kan blive rigtigt varmt senere på ugen.

Her vil et lavtryk pumpe meget varm luft op over hele landet fra øst og sydøsteuropa.

Varme på vej fra Øst- og Sydøsteuropa. Vi ligger dog fortsat på grænsen til mere ustadigt vejr, så fortsat risiko for I dag op til 25 grader, men varmen kulminerer midt på ugen med 27-28-29, måske endda 30 grader! Går turen i haven eller på stranden så husk solcreme pic.twitter.com/9utAVgPvZq — DMI (@dmidk) July 12, 2021

»Det kulminerer midt på ugen, hvor vi når op på 25-29 grader. Måske lokalt endda 30 grader,« siger Thor Hartz fra DMI.

Det er især onsdag og torsdag, der kan blive rigtigt varme dage, hvor det vil være syd- og sønderjyderne, der har chance for at ramme 30 grader. Samt områder midt i landet med langt til kysterne.

Men helt slut er det endnu ikke med det våde vejr, der on-off har markeret sig i de seneste dage.

»Vi ligger stadig på grænsen til det ustadige vejr, så selv om det bliver varmere, vil der stadig være nogle perioder, hvor det bliver mere skyet og med risiko for regn og torden. Men ikke lige så hyppigt og slet ikke lige så kraftigt, som vi har set i den seneste tid,« siger Thor Hartz.

Det er mandagen et meget godt eksempel på.

Her vil der blive 20-25 grader og 'nogen sol' til de fleste. Dog vil der i Vestsjylland og Sønderjylland være lidt skyet fra morgenstunden, og i eftermiddag kan der godt poppe nogle lokale regn- og tordenbyger op – primært i det jyske.

Og de vestlige jyder har også et lille 'men' på den ellers ret varme torsdag.

»Her frisker vinden op i Vestjylland, så det kan godt blive lidt blæsende, og det kan betyde, at temperaturen tager et lille dyk, men det vil stadig være ganske varmt,« siger Thor Hartz fra DMI.