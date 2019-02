DMI's nye hjemmeside får drøje hug af brugerne: 'Makværk', 'bras' og 'lort' lyder blot nogle af de meget hårde skudsmål mod den nationale vejrtjeneste.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har fået ny hjemmeside, og det går absolut ikke upåagtet hen hos modtagerne.

Ordet 'modvind' ligger faktisk lige for, når man læse de mange indlæg om det nye site på vejrtjenestens Facebook-side.

Her er brugerne mildest talt ikke imponerede over den ansigtsløftning, som dmi.dk har fået.

'Vi vil have den gamle tilbage!' skriver en bruger, mens en anden brokker sig over, at han ikke kan finde regnradaren.

'Det er en ommer,' lyder det fra flere, mens adskillige ytrer ønske om, at den gammelkendte hjemmeside kommer tilbage hurtigst muligt.

Er der nogle, der er vant til skældud, så er det netop meteorologerne hos DMI, og den massive kritik kommer da heller ikke bag på instituttet.

»Når vi ændrer tingene så markant, så er det klart, at brugerne lige skal vænne sig til, at det ser anderledes ud,« lyder det fra pressechef Anja Fonseca, som medgiver, at nogle af de nye funktioner måske skal forklares bedre, så det bliver mere logisk for folk, hvor de skal finde de oplysninger, de skal bruge.

DMI's nye hjemmeside er i luften med masser af nye funktioner, f.eks:

* Fungerer på tablet og mobil

* Radarbilleder med zoom og fremtidens nedbør

* Vejrarkiv med kommunedata og mange nye parametre https://t.co/2Qo9ewax5F pic.twitter.com/hnwxoYKmru — DMI (@dmidk) February 4, 2019

dmi.dk er en af de mest besøgte hjemmesider i Danmark med over 500 millioner sidevisninger om året.

»Vi er meget bevidste om det ansvar, vi har som vejrtjeneste, og at vi er forpligtede til at give varsler til alle danskere. Derfor tager vi også kritikken til os og ser, om der er nogle ting, vi skal forbedre,« siger Anja Fonseca og tilføjer, at DMI allerede er i fuld gang med at samle feedback ind fra brugerne og derefter vil evaluere siden.

Der kommer dog ikke revolutionerende ændringer fra den ene dag til den anden. Det bliver små løbende justeringer, forklarer hun og understreger, at hun håber, brugerne med tiden vil se, at den nye hjemmeside faktisk er en forbedring.

»Vi tager absolut kritikken til os. Vi lytter og ser, om der er noget, vi skal forbedre. Vi sidder ikke med korslagte arme og tror, at vi har lavet den bedste hjemmeside ever.«