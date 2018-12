For mange danskere kan det vise sig at blive en helt idyllisk juleaftensdag med mulighed for at sætte fodspor i sneen på vej til kirke eller under en sneboldkamp.

For den sne, der søndag morgen falder over dele af Danmark, bliver sandsynligvis liggende.

»Man har en nogenlunde chance i Københavnsområdet for, at sneen kan blive liggende ud på mandagen.«

»Så hvis man er kirkegænger eller skal en tur ud i skoven i Nordsjælland, vil man kunne gå i julesne,« siger vagthavende hos DMI, Bolette Brødsgaard.

Sneen bliver sandsynligvis liggende flere steder i landet juleaftendag. Arkivfoto Foto: Jens Nørgaard Larsen

Hun fortæller, at der lige nu ligger en front på tværs af Danmark, der giver tøsne i Nordsjælland og Hovedstadsområdet, mens sneen også er faldet i Nordjylland.

I resten af landet falder nedbøren som regn.

Fronten trækker dog mod øst og efterlader kongeriget natten til mandag med klart vejr, hvilket giver temperaturer på ned til minus fem grader.

Det bliver koldest i det centrale Jylland samt centralt på Sjælland, men hele landet skal forvente frost.

Her til morgen nedbør de fleste steder, især mod nord til dels som slud eller sne. I løbet af dagen klarer det op noget nordfra, og i Nordjylland kommer der måske nogen sol. Temp. fra omkring frysepunktet til 5 graders varme, lunest mod syd. Glædelig Jul,

Kuldegraderne betyder, at sneen ikke forsvinder som dug for solen, og derfor kan det blive et ‘winter-wonderland’ i den nordsjællandske natur.

Det bliver dog en stakket frist, for jo mere tiden nærmer sig julemad og gaver, jo varmere bliver det.

»Der begynder at komme varme ind over landet allerede sidst på mandagen, og det betyder, at vi efterhånden får varmegraderne tilbage,« siger Bolette Brødsgaard.

Således kan det blive helt op til otte grader i juledagene, siger DMIs vagthavende.