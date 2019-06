Op til 30 grader og rigeligt med sol på dagen, hvor danskerne skal sammensætte et nyt Folketing, lover DMI.

Det er først og fremmest grundlovsdag. Men det er også valgdag, og fra onsdag morgen klokken otte vil danskerne strømme til valglokalerne landet over for at stemme.

Ifølge vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Mette Wagner kan man ikke bruge dårligt vejr som undskyldning for ikke at komme ud af døren og sætte sit kryds.

- Det kommer til at blive varmt. Det meste af landet kommer til at få en god portion sol, og det kan mærkes, siger hun tidligt onsdag morgen.

Natten igennem har flere dele af landet ellers oplevet spredt regn og torden, men det bør være væk, inden valgstederne åbner.

- Formiddagen bliver lun og med et tyndt, sløret skydække. Det er særligt i den østlige del af landet, at temperaturerne virkelig kommer i vejret. Højest bliver de nok på Vestsjælland, siger Mette Wagner.

Her kan man nyde temperaturer helt op til 30 grader. I de øvrige landsdele kan man forvente mellem 23 og 28 grader.

Hun tilføjer med et grin, at man bør tage en flaske vand med, hvis nu der skulle være kø ved valgstederne.

Først på eftermiddagen begynder det dog at slå lidt om i den vestlige del af landet og særligt i Vestjylland.

- Vejret er mere usikkert mod vest, hvor der ud på eftermiddagen kan komme flere skyer og måske en smule nedbør, siger Mette Wagner.

Præcist hvor og hvor meget er svært at fastslå. Men temperaturerne i Jylland kan i løbet af dagen falde til mellem 17 og 22 grader.

Og selv om de politiske meldinger i valgkampen har været mange og i mange retninger, så behøver den almindelige dansker dog ikke at frygte kraftig vind på valgdagen.

Onsdag bliver præget af en svag til frisk vind fra øst og sydøst, der aftager helt, efterhånden som dagen skrider frem.

Alle opstillingsberettigede partier holder i aften valgfester i hovedstaden, og her lyder meldingen fra DMI, at vejret holder lunt.

/ritzau/