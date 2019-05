Tag den med ro, hold afstand og husk lys og reflekser, når du begiver dig ud i trafikken onsdag morgen.

Det er nemlig tåget og diset mange steder - især i det østlige Danmark - og derfor også meget dårlig sigtbarhed.

»Det er tåget og diset på hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, og mange steder er sigtbarheden på 400 meter, så det er helt klart noget, bilisterne skal tage hensyn til i morgentrafikken.«

Sådan lyder det fra vagthavende meteorolog Bolette Brødsgaard fra Danmarks Meteorologiske Institut onsdag morgen.

Det er tåget flere steder på øen her til morgen, så kør efter forholdene og husk lys på bilen/cyklen. — Bornholms Politi (@BornholmsPoliti) May 22, 2019

Hun tilføjer, at tågen ikke er så tæt, at DMIs varslingskriterier bliver opfyldt, hvor der skal være under 100 meters sigtbarhed.

»Det er helt klart i den tunge ende. Mange steder på hele Sjælland er der typisk en sigtbarhed på mellem 400 meter og til et par kilometer, så det er helt klart en god idé at advare bilisterne om i morgentrafikken,« siger hun.

Jyderne og fynboerne slipper for det tågede og disede vejr. Til gengæld får de en grå og overskyet dag med lette regnbyger.

I den østlige del af landet skal trafikanterne især være opmærksomme i morgentrafikken, men det vil gradvis blive bedre og midt på formiddagen vil sigtbarheden ifølge DMI være på et par kilometer.

»Det vil stadig være grumset, men ikke på samme måde generende, og så er det ikke så farligt mere,« siger Bolette Brødsgaard.

Sidst på dagen er der opklaring på vej til det meste af landet, og der vil komme 'huller i skydækket'.

»Så kan vi få solen at se igen, og det bliver rigtig forårsagtigt igen,« siger den vagthavende meteorolog.

Temperaturerne bliver dog ikke noget at råbe hurra for: Beskedne 10 til 15 grader, kan vi snige os op på, og det er - med DMIs ord - 'ikke prangende.'