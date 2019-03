Et kraftigt blæsevejr er på vej mod Danmark og rammer landet torsdag og fredag.

Ugens to sidste hverdage bliver særdeles blæsende.

DMI advarer ligefrem om risiko for det, meteorologerne kalder 'voldsomt vejr.'

»Fredag bliver lidt spændende,« lyder det fra vagthavende meteorolog Dan Nilsvall hos DMI.

Han lover nemlig 'en meget blæsende' optakt til weekenden.

Allerede torsdag frisker vinden op i løbet af eftermiddagen, og i første omgang bliver den kraftigst i den sydøstlige del af landet.

Den kraftige blæst vil vare nogle timer, før den lægger sig igen.

Men når torsdagen bliver til fredag, kommer der atter et ordentlig pust fra vejrguderne.

»I løbet af natten til fredag bevæger et lavtryk fra øst sig ind over Danmark, og vinden begynder at vende tilbage i løbet af natten. Når vi står op fredag morgen, er det til stormende kuling med vindstød af stormstyrke,« forudser meteorologen.

Blæsten breder sig til hele af landet i løbet af dagen fra nordvest, og den bliver kraftigst ved kysterne i den nordlige del af landet.

Vinden aftager i løbet af eftermiddagen, og derefter kan vi se frem til en klam og våd weekend.

»Efter nogle flotte dage i februar er vi nu tilbage til det mere normale. Vi har mange lavtryk tæt på Danmark, og de har en del nedbør med sig,« siger meteorolog Dan Nilsvall.