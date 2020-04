Der er torsdag risiko for stormende kuling i Nord- og Vestjylland.

Det gælder for områderne Jammerbugt, Thisted, Frederikshavn og Hjørring.

Det oplyser DMI på sin hjemmeside.

Varslen gælder fra fredag klokken 12.00 og frem til midnat i alle de berørte områder.

'Der er risiko for stormende kuling 20-23 meter i sekundet fra sydvest med vindstød af stormstyrke 25-28 meter i sekundet,' skriver DMI og tilføjer:

'Vindstød af stormstyrke medfører, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik.'

