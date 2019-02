Tågen ligger tæt over store dele af landet mandag morgen, og flere steder er sigtbarheden under 100 meter, advarer DMI.

Kør hjemmefra i god tid og tag den med ro.

Sådan lyder det gode råd til bilisterne fra Danmarks Meteorologiske Institut mandag morgen.

Der er nemlig varsel om tæt tåge i morgentimerne mange steder.

DMI varsel om tæt tåge : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/7vl9SR43y9 — DMI (@dmidk) February 25, 2019

»Nogle steder er sigtbarheden under 100 meter, så det er virkelig tæt tåge,« lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen.

Tågen er tættest i den sydlige del af landet, men varslet gælder faktisk halvdelen af Jylland (Midt- og Vestjylland og Syd- og Sønderjylland), hele Fyn, øerne og meste af Sjælland, med undtagelse af Nordsjælland og Hovedstadsområdet.

Der ligger en tæt tåge mange steder i politikredsen. Kør efter forholdene. God tur. vh. vagtchefen #politidk. — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) February 25, 2019

»Det er et temmeligt stort område, så tågen er mere udbredt, end vi plejer at se den,« siger meteorologen.

Nogle steder er tågen begyndt at lette, men Klaus Larsen understreger, at bilisterne i de berørte områder skal regne med at blive generet af tåge til langt op af formiddagen.