Der er god grund til at give sig ekstra god tid og køre forsigtigt, når du skal på job. Torsdag morgen er der nemlig risiko for tæt tåge over det meste af landet.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut, som advarer om, at sigtbarheden nogle steder kan komme helt ned på under 100 meter.

Varslet om risiko for tåge gælder for Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster, Fyn, København, Nordsjælland, Syd- og Sønderjylland, Østjylland, Midt- og Vestjylland og Nordjylland.

Det er faktisk kun Bornholm, der går fri.

Meteorolog Lars Henriksen skriver på DMI's nye hjemmeside, at fugtig luft og aftagende vind i løbet af onsdag aften og nattetimerne giver tåge mange steder.

Vær opmærksom på stedvis tåge i morgentimerne

'Det kan ikke udelukkes, at tågen nogle steder bliver så tæt, at sigtbarheden kommer under 100 meter og i så fald vil der være tale om tæt tåge,' skriver han.

Sidst på natten trækker regn ind over landet sydfra, og der kommer også mere vind, og det vil efterhånden få tågen til at rette.

Når tågen er lettet, kan vi se frem til en torsdag først med regn og måske senere en lille smule sol.